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РИА Новости

Китай выразил протест США в связи с одобрением продажи Тайваню вооружений

10:50 21.08.2019 (обновлено: 11:41 21.08.2019)
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© AP Photo / Andy WongФлаги США и КНР
Флаги США и КНР
© AP Photo / Andy Wong
ПЕКИН, 21 авг - РИА Новости. Китай выражает протест США в связи с решением одобрить продажу вооружений Тайваню, Пекин намерен ввести санкции в отношении соответствующих американских компаний, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Ранее Пентагон сообщил, что госдепартамент США согласовал возможность продажи Тайваню истребителей F-16 на 8 миллиардов долларов.
"Китай в связи с этим выражает протест США, мы уже сделали американской стороне строгое представление", - заявил дипломат.
Он отметил, что "продажа вооружений Тайваню серьезно нарушает нормы международного права и международных отношений, принцип "одного Китая" и три совместных американо-китайской коммюнике, эти действия являются серьезным вмешательством во внутренние дела Китая и могут подорвать интересы суверенитета и безопасности КНР, китайская сторона выступает против этого".
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"Китай предпримет все необходимые меры для защиты собственных интересов", - подчеркнул Гэн Шуан.
Он добавил, что Китай введёт в отношении соответствующих американских компаний санкции, как уже ранее предупреждал официальный Пекин.
"Решимость КНР защищать свой суверенитет и безопасность непоколебима, мы настаиваем, чтобы США строго соблюдали принцип "одного Китая", немедленно отменили вышеуказанный план по продаже вооружений Тайваню, прекратили продажу оружия Тайваню и любые военные контакты с Тайбэем, в противном случае, американская сторона будет нести ответственность за все последствия", - добавил представитель внешнеполитического ведомства.
Пекин в июле после сообщений о возможности этой сделки предостерег США от вмешательства в дела Тайваня и потребовал прекратить любые официальные и военные контакты Вашингтона и Тайбэя.
МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях США и Китая. Пекин ревностно относится к отношениям других стран с Тайванем, который считает своей территорией. Китайские власти неоднократно выражали протест США из-за поставок острову оружия.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив
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