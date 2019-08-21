Китай выразил протест США в связи с одобрением продажи Тайваню вооружений

ПЕКИН, 21 авг - РИА Новости. Китай выражает протест США в связи с решением одобрить продажу вооружений Тайваню, Пекин намерен ввести санкции в отношении соответствующих американских компаний, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее Пентагон сообщил, что госдепартамент США согласовал возможность продажи Тайваню истребителей F-16 на 8 миллиардов долларов.

"Китай в связи с этим выражает протест США, мы уже сделали американской стороне строгое представление", - заявил дипломат.

Он отметил, что "продажа вооружений Тайваню серьезно нарушает нормы международного права и международных отношений, принцип "одного Китая" и три совместных американо-китайской коммюнике, эти действия являются серьезным вмешательством во внутренние дела Китая и могут подорвать интересы суверенитета и безопасности КНР, китайская сторона выступает против этого".

"Китай предпримет все необходимые меры для защиты собственных интересов", - подчеркнул Гэн Шуан.

Он добавил, что Китай введёт в отношении соответствующих американских компаний санкции, как уже ранее предупреждал официальный Пекин.

"Решимость КНР защищать свой суверенитет и безопасность непоколебима, мы настаиваем, чтобы США строго соблюдали принцип "одного Китая", немедленно отменили вышеуказанный план по продаже вооружений Тайваню, прекратили продажу оружия Тайваню и любые военные контакты с Тайбэем, в противном случае, американская сторона будет нести ответственность за все последствия", - добавил представитель внешнеполитического ведомства.

Пекин в июле после сообщений о возможности этой сделки предостерег США от вмешательства в дела Тайваня и потребовал прекратить любые официальные и военные контакты Вашингтона и Тайбэя.

МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях США и Китая. Пекин ревностно относится к отношениям других стран с Тайванем, который считает своей территорией. Китайские власти неоднократно выражали протест США из-за поставок острову оружия.