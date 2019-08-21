Датские политики назвали решение США отложить визит оскорблением королевы

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Датские политики назвали решение президента США Дональда Трампа отложить визит в эту скандинавскую страну неуважением и даже оскорблением королевы.

Ранее Трамп написал в своем Twitter , что переносит визит в Данию из-за того, что датский премьер-министр Метте Фредериксен не хочет обсуждать его идею о приобретении Соединенными Штатами Гренландии. Визит намечался на 2-3 сентября. Поездка Трампа должна была состояться по приглашению королевы Дании Маргрете II. Планировалось, что королева примет американского президента в ходе его визита.

"Без каких-либо оснований Трамп посчитал, что автономная часть нашей страны может быть продана. А потом он оскорбительно откладывает визит, который готовился. А, может, какая-то часть США продается? Аляска? Проявите уважение", - написал в своем Twitter представитель Консервативной партии Дании Расмус Ярлов, обращаясь к Трампу.

В свою очередь бывший глава МИД Дании Уффе Эллеман-Йенсен отметил, что это неуважение и к королеве, пригласившей Трампа.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019

"В конце концов это оскорбление нашей королевы. Сначала этот человек фактически сам приглашает себя в нашу страну. Королева на это реагирует и направляет официальное приглашение прибыть с государственным визитом. А теперь он берет и отказывается", - отметил Эллеман-Йенсен в беседе с датским изданием Jyllands Posten

"Это доказательство того, что в США на этом посту находится человек, который не вникает в проблемы. Его окружение должно было сказать ему, что так делать нельзя", - сказал бывший датский министр.

В то же время он высказал мнение о том, что Дания вряд ли откажет Трампу, если он снова соберется туда с визитом.

"Это было бы плохой идеей, потому что США по-прежнему важнейший союзник. Это США вне зависимости от того, кто сидит в Белом доме", - считает он.

Однако некоторые датские политики считают, что визит Трампа следовало бы отменить совсем.

"Итак, господин президент, вы решили отложить визит в Данию. А почему бы его вообще не отменить? У нас здесь и так много других дел", - написал в своем Twitter замглавы Датской народной партии Сёрен Есперсен.