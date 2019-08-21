Датские политики назвали решение США отложить визит оскорблением королевы

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Датские политики назвали решение президента США Дональда Трампа отложить визит в эту скандинавскую страну неуважением и даже оскорблением королевы.
Ранее Трамп написал в своем Twitter, что переносит визит в Данию из-за того, что датский премьер-министр Метте Фредериксен не хочет обсуждать его идею о приобретении Соединенными Штатами Гренландии. Визит намечался на 2-3 сентября. Поездка Трампа должна была состояться по приглашению королевы Дании Маргрете II. Планировалось, что королева примет американского президента в ходе его визита.
Вчера, 10:31Сказано в эфире - Радио Sputnik"Политический нахрап". Трамп отложил встречу с премьером ДанииПрезидент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за отказа продать Гренландию. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Михаил Смолин, подобные демарши ни к чему не приведут.
"Без каких-либо оснований Трамп посчитал, что автономная часть нашей страны может быть продана. А потом он оскорбительно откладывает визит, который готовился. А, может, какая-то часть США продается? Аляска? Проявите уважение", - написал в своем Twitter представитель Консервативной партии Дании Расмус Ярлов, обращаясь к Трампу.
В свою очередь бывший глава МИД Дании Уффе Эллеман-Йенсен отметил, что это неуважение и к королеве, пригласившей Трампа.
I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019
"В конце концов это оскорбление нашей королевы. Сначала этот человек фактически сам приглашает себя в нашу страну. Королева на это реагирует и направляет официальное приглашение прибыть с государственным визитом. А теперь он берет и отказывается", - отметил Эллеман-Йенсен в беседе с датским изданием Jyllands Posten.
"Это доказательство того, что в США на этом посту находится человек, который не вникает в проблемы. Его окружение должно было сказать ему, что так делать нельзя", - сказал бывший датский министр.
19 августа, 09:49Сказано в эфире - Радио Sputnik"Никакая не шутка". Политолог о планах Трампа купить ГренландиюПремьер Дании Метте Фредериксен назвала планы президента США Дональда Трампа купить Гренландию шуткой. Однако, как считает политолог Владимир Шаповалов, все серьезно. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.
В то же время он высказал мнение о том, что Дания вряд ли откажет Трампу, если он снова соберется туда с визитом.
"Это было бы плохой идеей, потому что США по-прежнему важнейший союзник. Это США вне зависимости от того, кто сидит в Белом доме", - считает он.
Однако некоторые датские политики считают, что визит Трампа следовало бы отменить совсем.
"Итак, господин президент, вы решили отложить визит в Данию. А почему бы его вообще не отменить? У нас здесь и так много других дел", - написал в своем Twitter замглавы Датской народной партии Сёрен Есперсен.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Трамп рассматривает покупку Гренландии, которая входит в состав Дании с правами широкой автономии. Позднее президент США подтвердил, что интересовался покупкой острова. В Гренландии на это заявили, что остров не продается, в Копенгагене выразили надежду, что Трамп пошутил, а саму идею продажи назвали абсурдной.