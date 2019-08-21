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РИА Новости

Суд подтвердил отказ в иске к Первому каналу из-за песни Цоя

10:42 21.08.2019
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© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, отклонившей иск компании "Музыкальное право" о взыскании с Первого канала 3 миллионов рублей за неправомерное, по мнению истца, использование песни Виктора Цоя "Весна" в анонсе телепередачи "Что? Где? Когда?".
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в среду отклонил жалобу истца, которому по договорам с наследниками Цоя принадлежали права на использование его произведений, на принятое в мае решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.
Граффити с изображением певца Виктора Цоя. Архивное фото
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В иске говорилось, что в марте 2016 года в эфире Первого канала неоднократно в качестве рекламы использовался видеоролик-анонс весенних игр "Что? Где? Когда?", в состав которого без разрешения правообладателя было включено переработанное произведение Цоя. По мнению истца, телеканал как организатор создания рекламного ролика был обязан заключить лицензионный договор с "Музыкальным правом".
По делу прошло два круга судебных разбирательств, в итоге арбитраж Москвы в январе 2018 года удовлетворил иск частично, взыскав с телеканала 300 тысяч рублей, и это решение поддержала кассационная инстанция - Суд по интеллектуальным правам.
Однако Первый канал в феврале текущего года обратился в столичный арбитраж с заявлением о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Ответчик сослался на два решения Басманного суда, признавшего недействительными договоры, по которым отец и сын Цоя передали "Музыкальному праву" исключительные права на песни музыканта. Соответствующие решения вступили в силу в декабре 2017 года и в декабре 2018 года.
Арбитраж Москвы в апреле удовлетворил заявление ответчика и отменил взыскание с него 300 тысяч рублей по вновь открывшимся обстоятельствам. А затем в третий раз рассмотрел иск к Первому каналу по существу и в мае принял решение его полностью отклонить.
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