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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Ватикан принял к сведению решение суда в Австралии по делу кардинала Пелла

10:38 21.08.2019
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© AFP 2019 / William WestАвстралийский кардинал Джордж Пелл выходит в наручниках из Верховного суда штата Виктория в Мельбурне. 21 августа 2019
Австралийский кардинал Джордж Пелл выходит в наручниках из Верховного суда штата Виктория в Мельбурне. 21 августа 2019
© AFP 2019 / William West
ВАТИКАН, 21 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Святой престол принял к сведению решение апелляционного суда австралийского штата Виктория, который в среду подтвердил решение Мельбурнского суда первой инстанции, признавшего ранее виновным в педофилии кардинала Джорджа Пелла, сообщил глава ватиканской пресс-службы Маттео Бруни.
По его словам, Ватикан подтверждает свое доверие судебным властям Австралии, и, ожидая дальнейшего развития данного судебного разбирательства, напоминает, что кардинал Пелл всегда утверждал, что невиновен, и что он имеет право обратиться в высшую судебную инстанцию страны - Высокий суд.
"В этой связи вместе с церковью Австралии Святой престол подтверждает свою близость к жертвам сексуальных домогательств и свою обязанность через компетентные церковные органы преследовать членов клира, которые ответственны за это", - указал Бруни.
В декабре 2018 года суд присяжных признал 77-летнего австралийского кардинала виновным в сексуальных домогательствах в отношении двух 13-летних певчих церковного хора. Преступления были совершены прелатом в 1996 году в бытность архиепископом Мельбурна. По решению суда Пелл был заключен под стражу.
Кардинал Джордж Пелл во время пресс-конференции в Ватикане. 29 июня 2017
29 июня 2017, 11:01РИА Новости
Кардинал Пелл отверг обвинения в совершении сексуальных преступлений
Ранее в отношении Пелла по указанию папы Римского Франциска были введены "предупредительные меры". Речь идет о том, что до вынесения окончательного судебного решения прелату запрещено церковное служение, а также любые контакты с несовершеннолетними.
Кардинал Пелл считался одним из наиболее влиятельных членов Римской курии. На конклаве 2013 года, когда папой Римским был избран кардинал Хорхе Марио Бергольо, принявший имя Франциск, Пелл рассматривался в качестве одного из наиболее вероятных претендентов на Апостольский престол. В феврале 2014 года понтифик назначил его префектом Секретариата по делам экономики, поручив проведение масштабной реформы всей финансовой системы Святого престола.
В феврале Ватикан объявил, что Конгрегация доктрины веры (бывшая Святая инквизиция) займется рассмотрением дела кардинала Пелла "методами и в сроки, установленными каноническими нормами".
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Религия и мировоззрениеАвстралияВатиканВ мире
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