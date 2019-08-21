США пытаются развернуть новую гонку вооружений, считают в Госдуме

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. США пытаются развернуть новую гонку вооружений вопреки всякой логике: они приступили к разработке гиперзвуковой ракеты с радиусом действия, нарушающим договор РСМД, несколько лет назад, и Россия об этом знала, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Ранее исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти заявил, что США разрабатывают гиперзвуковую ракету с баллистической боеголовкой радиусом действия, который ранее был запрещен договором РСМД.

"Ему надо было делать это заявление несколько лет назад, когда они приступили к разработке, давно нарушая (договор - ред.). И мы знали об этом. Для нас это не новость. Пытаются вопреки всякой логике, понимая, что их вооружение неконкурентоспособно, развернуть новую гонку вооружений", - сказал Шаманов.

"Что касается наших позиций, о них уже неоднократно говорил наш президент, что потенциал наших научных разработок и производственной мощности позволяют адекватно отвечать на все вызовы, которые нам будут сделаны", - добавил он.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года прекратил действие 2 августа. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны. Путин говорил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал от российских министров впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.