Walmart подала в суд на Tesla из-за возгорания солнечных панелей

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Крупнейшая в мире розничная торговая сеть, американская Walmart, подала в суд на компанию Tesla Inc, обвинив ее в халатности, которая привела к возгораниям производимых ею солнечных панелей, установленных на крышах магазинов, пишет агентство Крупнейшая в мире розничная торговая сеть, американская Walmart, подала в суд на компанию Tesla Inc, обвинив ее в халатности, которая привела к возгораниям производимых ею солнечных панелей, установленных на крышах магазинов, пишет агентство Рейтер со ссылкой на иск Walmart.

Walmart в своем исковом заявлении требует возмещения убытков и демонтажа всех установленных солнечных батарей с крыш более 240 магазинов в США.

Компания указывает, что возгорание панелей произошло в семи магазинах. "Пожары уничтожили значительные объемы товаров в магазине и потребовали существенного ремонта, что привело к ущербу в миллионы долларов", - говорится в иске. Компания связывает это с некачественной инсталляцией и несоблюдением методик установки, эксплуатации и обслуживания солнечных батарей.