Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T10:36Z
https://ria.ru/20190821/1557729444.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40808/41/408084161_0:20:1024:596_1036x0_80_0_0_533951d0659e37e9ae12b18628b35de9.jpg
РИА Новости

Walmart подала в суд на Tesla из-за возгорания солнечных панелей

10:36 21.08.2019
847
© flickr.com/WalmartСупермаркет Walmart
Супермаркет Walmart
© flickr.com/Walmart
Супермаркет Walmart. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Крупнейшая в мире розничная торговая сеть, американская Walmart, подала в суд на компанию Tesla Inc, обвинив ее в халатности, которая привела к возгораниям производимых ею солнечных панелей, установленных на крышах магазинов, пишет агентство Рейтер со ссылкой на иск Walmart.
Walmart в своем исковом заявлении требует возмещения убытков и демонтажа всех установленных солнечных батарей с крыш более 240 магазинов в США.
Скриншот видео взрыва автомобиля Tesla после столкновения с эвакуатором на МКАД. 11 августа 2019
17 августа, 00:18РИА Новости
Tesla отказалась комментировать ход расследования аварии на МКАД
Компания указывает, что возгорание панелей произошло в семи магазинах. "Пожары уничтожили значительные объемы товаров в магазине и потребовали существенного ремонта, что привело к ущербу в миллионы долларов", - говорится в иске. Компания связывает это с некачественной инсталляцией и несоблюдением методик установки, эксплуатации и обслуживания солнечных батарей.
Tesla купила бизнес по производству и установке солнечных батарей SolarCity в 2016 году, однако, как уточняет агентство, с момента сделки квартальное количество инсталляций систем солнечных батарей компании упало более чем на 85%. Walmart стала клиентом SolarCity в 2010 году, и за следующие 6 лет компания установила солнечные панели на крыши 244 магазинов ритейлера в США.
881000
Обсудить 1
WalmartTesla motorsСШАЭкономика
Рекомендуем
Заснеженные горы в районе гавани города Тасиилак в Гренландии
Датские политики назвали решение США отложить визит оскорблением королевы
РИА
Новости
Антропоморфный робот Skybot F-850, помощник экипажа Международной космической станции
Робот "Федор" рассказал о перегрузках во время космического полета
Полиция
В Москве у двадцатилетней безработной украли сумочку с 1,4 миллиона рублей
Титаник в доке порта Саутгемптон перед отправлением
Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
Лента
новостей
Петр Порошенко и министр иностранных дел Украины Павел Климкин
На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Сотрудник полиции в пригороде Парижа
Съемка музыкального клипа под Парижем обернулась перестрелкой
Президент США Дональд Трамп
Эксперт объяснил, почему Трамп заинтересовался покупкой Гренландии
Продюсер Харви Вайнштейн
Обвиняемый в домогательствах Вайнштейн попросил перенести суд из Нью-Йорка
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко
Иркутский губернатор призвал изучить запись с оскорблениями жителей Тулуна
Первый полёт военного беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полёта Альтиус-У
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника "Альтиус-У"
Президент США Дональд Трамп
В Королевском доме Дании удивились переносу визита Трампа из-за Гренландии
Азат Зарипов
Подозреваемый в убийстве жены челябинский депутат владел ружьем законно
Продажи смартфонов Apple iPhone в Гонконге
Трамп призвал Apple уйти из Китая
Вывоз РН «Союз-2.1а» на стартовую площадку
НАСА: на МКС не смогут помочь роботу "Федору", если стыковка пойдет не так
Американский нефтяник
Цена независимости: нефтяной сектор США захлестнула волна банкротств
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10Иран представил ЗРК собственного производства "Бавар-373"
09:09Четверть россиян опасаются увольнения
09:05В Саратове ищут виновников пожара, при котором погибли два человека
09:02Отец найденной в лесу девочки рассказал о ее самочувствии
08:59"Росатом" предложил строить ледоколы "Лидер" по концессии, пишут СМИ
08:56Захарова ответила на слова Зеленского, связавшего Крым и участие РФ в G8
08:54В Югре нашли обувь одного из пропавших на рыбалке подростков
08:48Российским туристам напомнили об экзотических инфекциях
08:47Ардерн ответила на продажу на Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча
08:38Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
07:59На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов
Лента новостейМолния