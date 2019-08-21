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РИА Новости

В детсаду в Благовещенске обрушилась штукатурка, пострадали три ребенка

10:36 21.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 авг - РИА Новости. Три ребенка пострадали в детском саду Благовещенска после того, как с потолка в одной из групп обрушилась штукатурка, медпомощь понадобилась двоим детям, родители еще одного отказались от госпитализации, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации Благовещенска.
"В детском саду №5 во время пребывания детей в одной из групп произошло падение штукатурки с потолка... В настоящее время группа закрыта. Детей до получения результатов строительной экспертизы принимать не будут. В результате падения штукатурки медицинская помощь понадобилась двум воспитанникам. На текущий момент один ребенок находится дома, второй - в медучреждении. Мама еще одного ребенка от (его) госпитализации отказалась", - рассказали РИА Новости в пресс-службе.
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Собеседница агентства отметила, что в детский сад оперативно выехала рабочая группа по обследованию помещения.
"На месте работают и.о. мэра города Олег Имамеев, министр образования Амурской области Светлана Яковлева, заместитель мэра Юлия Рябинина, начальник управления образования",- отметили в пресс-службе.
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