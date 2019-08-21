В детсаду в Благовещенске обрушилась штукатурка, пострадали три ребенка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 авг - РИА Новости. Три ребенка пострадали в детском саду Благовещенска после того, как с потолка в одной из групп обрушилась штукатурка, медпомощь понадобилась двоим детям, родители еще одного отказались от госпитализации, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации Благовещенска.

"В детском саду №5 во время пребывания детей в одной из групп произошло падение штукатурки с потолка... В настоящее время группа закрыта. Детей до получения результатов строительной экспертизы принимать не будут. В результате падения штукатурки медицинская помощь понадобилась двум воспитанникам. На текущий момент один ребенок находится дома, второй - в медучреждении. Мама еще одного ребенка от (его) госпитализации отказалась", - рассказали РИА Новости в пресс-службе.