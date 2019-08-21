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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийский военный источник рассказал о ситуации у города Хан-Шейхун

10:35 21.08.2019
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© -Сирийские правительственные войска в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб
Сирийские правительственные войска в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб
© -
Сирийские правительственные войска в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Архивное фото
ПРОВИНЦИЯ ИДЛИБ (Сирия), 21 авг - РИА Новости. Серьезных столкновений между сирийскими войсками и боевиками в окрестностях города Хан-Шейхун в провинции Идлиб в настоящее время не происходит, все ограничивалось ночными обстрелами и незначительными вылазками террористов, сообщил РИА Новости сирийский военный источник на месте событий.
Ранее сообщалось, что сирийская армия взяла под огневой контроль Хан-Шейхун, заняв ключевые позиции вокруг города и отрезав пути снабжения боевиков.
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"Вокруг Хан-Шейхуна пока без изменений, армия остается на окраинах. Операции сирийской армии ограничивались ночными обстрелами позиций боевиков", - сказал собеседник агентства.
После переговоров по Сирии в Нур-Султане, 2 августа в Идлибе вступил в силу "режим прекращения огня". Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.
Спустя три дня, 5 августа, армия возобновила операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований, которые, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по жилым поселениям в том районе.
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