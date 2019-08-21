Сирийский военный источник рассказал о ситуации у города Хан-Шейхун

ПРОВИНЦИЯ ИДЛИБ (Сирия), 21 авг - РИА Новости. Серьезных столкновений между сирийскими войсками и боевиками в окрестностях города Хан-Шейхун в провинции Идлиб в настоящее время не происходит, все ограничивалось ночными обстрелами и незначительными вылазками террористов, сообщил РИА Новости сирийский военный источник на месте событий.

Ранее сообщалось, что сирийская армия взяла под огневой контроль Хан-Шейхун, заняв ключевые позиции вокруг города и отрезав пути снабжения боевиков.

"Вокруг Хан-Шейхуна пока без изменений, армия остается на окраинах. Операции сирийской армии ограничивались ночными обстрелами позиций боевиков", - сказал собеседник агентства.

После переговоров по Сирии в Нур-Султане, 2 августа в Идлибе вступил в силу "режим прекращения огня". Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.