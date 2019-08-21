Назарбаев предложил ужесточить в Казахстане наказание за клевету

НУР-СУЛТАН, 21 авг - РИА Новости. Первый президент Казахстана и председатель партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев считает, что в республике необходимо ужесточить наказание за клевету.

"Сейчас любые локальные маленькие проблемы масштабируется в республиканском масштабе. Благо, интернет помогает... Партия должна инициировать принятие закона - ужесточение наказания за клевету", - сказал Назарбаев на расширенном заседании политического совета партии Nur Otan.

По его мнению, сейчас среди новых медиа растет количество каналов, искажающих реальность. Назарбаев считает, что "традиционные СМИ уступают позиции", и этим вопросом нужно заняться.

"Партийные СМИ должны стать источником объективной, оперативной информации, вызывать у людей доверие и в лобовую отвечать, не бояться. Нужно работать на опережение, надо проактивно работать в интернете и соцсетях", - сказал Назарбаев.