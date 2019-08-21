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РИА Новости

Назарбаев предложил ужесточить в Казахстане наказание за клевету

10:33 21.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкНурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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НУР-СУЛТАН, 21 авг - РИА Новости. Первый президент Казахстана и председатель партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев считает, что в республике необходимо ужесточить наказание за клевету.
"Сейчас любые локальные маленькие проблемы масштабируется в республиканском масштабе. Благо, интернет помогает... Партия должна инициировать принятие закона - ужесточение наказания за клевету", - сказал Назарбаев на расширенном заседании политического совета партии Nur Otan.
По его мнению, сейчас среди новых медиа растет количество каналов, искажающих реальность. Назарбаев считает, что "традиционные СМИ уступают позиции", и этим вопросом нужно заняться.
"Партийные СМИ должны стать источником объективной, оперативной информации, вызывать у людей доверие и в лобовую отвечать, не бояться. Нужно работать на опережение, надо проактивно работать в интернете и соцсетях", - сказал Назарбаев.
В Казахстане в настоящее время максимальное наказание за клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, предусматривает лишение свободы до трех лет.
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