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РИА Новости

Адвокат рассказал подробности расследования дела об убийстве Хачатуряна

10:32 21.08.2019 (обновлено: 17:08 21.08.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкКристина Хачатурян и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. 26 декабря 2018
Кристина Хачатурян и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. 26 декабря 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Следственный комитет выяснил, что сестры Хачатурян говорили правду о многолетних издевательствах отца, в том числе сексуального характера, рассказал РИА Новости адвокат Алексей Паршин.
"Следователи подтвердили многолетние систематические истязания и сексуальные домогательства. Подтвердились ужасающие факты из показаний девочек. Их психическому и физическому здоровью в течение длительного времени наносился урон, а жизнь подвергалась опасности", — сказал защитник.
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По его словам, это стало известно из постановления СК об отказе в возбуждении уголовного дела против Михаила Хачатуряна.
"Из постановления ясно: факты морального, физического и сексуального насилия над девушками следователями установлены, а причина отказа формальна и ожидаема — в связи со смертью подозреваемого", — добавил адвокат.
Он отметил, что отказ в возбуждении дела не реабилитирует Хачатуряна, а совершенные им преступления теперь считаются установленным фактом. Защита надеется, что уголовное дело в отношении девушек теперь закроют.
По закону, уголовное дело в отношении умершего человека возбудить можно, но только если его родственники хотят доказать, что он невиновен. Но пока, по данным адвокатов сестер, другие родные Хачатуряна не предпринимают никаких попыток реабилитировать его.
Комментарием Следственного комитета РИА Новости пока не располагает.
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Дело сестер Хачатурян

Резонансное убийство произошло 27 июля прошлого года: в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По данным следствия, Михаила Хачатуряна зарезали три дочери из-за личной неприязни.
Девушки утверждали, что их отец, находясь под действием наркотиков, напал на них с ножом, им пришлось защищаться. До этого на протяжении долгого времени он, по их словам, издевался над ними. Сейчас девушки полностью признают вину и раскаиваются.
Следствие предъявило сестрам самую тяжкую из всех возможных квалификаций — обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.
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Дело об убийстве тремя сестрами отца в МосквеСледственный комитет РФРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
По всей видимости адвокат строит свою защиту исходя из своего опыта по делу Иванниковой. Факт признания сексуальных домогательств был ему нужен для манипуляции общественным мнением
21 августа, 11:54
Ярослав Погодин
401005
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