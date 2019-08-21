Совбез Молдавии обсудит покупку аэропорта Кишинева членом семьи Ротшильд

КИШИНЕВ, 21 авг — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в среду, что принял решение срочно созвать заседание Высшего совета безопасности, чтобы обсудить смену концессионера аэропорта Кишинева.

Девятнадцатого августа стало известно, что новым владельцем компании Avia Invest и концессионером международного аэропорта Кишинева стал Натаниэль Ротшильд. Ранее Глава парламентской комиссии, которая занимается анализом приватизации объектов государственного имущества в 2013-2019 годы, Игорь Мунтяну обратился в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр из-за нарушений в процессе концессии аэропорта Кишинева.

"В связи с объявленной в публичном пространстве сделкой по продаже компании Avia Invest, которая на основании преступного решения прошлой власти завладела Международным аэропортом Кишинева, я принял решение срочно созвать заседание Высшего совета безопасности. В ходе заседания будут обсуждены риски для государства, связанные с этой сделкой, и решения по возврату аэропорта в государственное управление", - сообщил Додон на своей странице в Facebook

Он попросил министерство экономики и инфраструктуры подготовить информацию о сделке, посредством которой была продана компания, "виновная в беззакониях в аэропорту, включая контрабанду товаров и бегство преступников", а право на концессию на оставшиеся 43 года было переуступлено другой компании.

"Правоохранительные органы представят информацию о расследовании обстоятельств передачи аэропорта в концессию группе мошенников, а министерство экономики и инфраструктуры проинформирует ВСБ и общественность о том, каким образом компания Avia Invest соблюдала контрактные обязательства, которые, включая инвестиционную программу, выполнялись в том числе за счет денег, собираемых с пассажиров", - добавил Додон.