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РИА Новости

Совбез Молдавии обсудит покупку аэропорта Кишинева членом семьи Ротшильд

10:29 21.08.2019
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© Фото : Sputnik Moldova/Мирослав РотарьАэропорт Кишинева
Аэропорт Кишинева
© Фото : Sputnik Moldova/Мирослав Ротарь
КИШИНЕВ, 21 авг — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в среду, что принял решение срочно созвать заседание Высшего совета безопасности, чтобы обсудить смену концессионера аэропорта Кишинева.
Девятнадцатого августа стало известно, что новым владельцем компании Avia Invest и концессионером международного аэропорта Кишинева стал Натаниэль Ротшильд. Ранее Глава парламентской комиссии, которая занимается анализом приватизации объектов государственного имущества в 2013-2019 годы, Игорь Мунтяну обратился в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр из-за нарушений в процессе концессии аэропорта Кишинева.
"В связи с объявленной в публичном пространстве сделкой по продаже компании Avia Invest, которая на основании преступного решения прошлой власти завладела Международным аэропортом Кишинева, я принял решение срочно созвать заседание Высшего совета безопасности. В ходе заседания будут обсуждены риски для государства, связанные с этой сделкой, и решения по возврату аэропорта в государственное управление", - сообщил Додон на своей странице в Facebook.
Он попросил министерство экономики и инфраструктуры подготовить информацию о сделке, посредством которой была продана компания, "виновная в беззакониях в аэропорту, включая контрабанду товаров и бегство преступников", а право на концессию на оставшиеся 43 года было переуступлено другой компании.
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"Правоохранительные органы представят информацию о расследовании обстоятельств передачи аэропорта в концессию группе мошенников, а министерство экономики и инфраструктуры проинформирует ВСБ и общественность о том, каким образом компания Avia Invest соблюдала контрактные обязательства, которые, включая инвестиционную программу, выполнялись в том числе за счет денег, собираемых с пассажиров", - добавил Додон.
Кишиневский международный аэропорт - главные воздушные ворота Молдавии. В среднем за год он принимает более миллиона пассажиров. Решение о передаче в концессию аэропорта российскому консорциуму "Авиа Инвест" сроком на 49 лет было принято в 2013 году. Оно предполагает инвестиции в размере 244,2 миллиона евро. Компания планирует увеличить объем транзитного пассажиропотока аэропорта на 1,5 миллиона человек в год, что может дать Молдавии, согласно приблизительным подсчетам, около 150 миллионов евро в год.
Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
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