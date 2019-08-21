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РИА Новости

ЦИК Белоруссии сообщил о намерении сотрудничать с БДИПЧ ОБСЕ на выборах

10:26 21.08.2019 (обновлено: 17:38 21.08.2019)
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Парламентские выборы в Белоруссии
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Парламентские выборы в Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 21 авг – РИА Новости. Центризбирком Белоруссии готов абсолютно открыто сотрудничать с представителями миссии БДИПЧ ОБСЕ на парламентских выборах в республике, заявила в интервью РИА Новости глава ведомства Лидия Ермошина.
Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии (Палату представителей) назначены на 17 ноября.
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
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"У миссий, которые приезжают в нашу страну, никогда не бывает претензий к Центризбиркому по поводу открытости. Никогда. У них если и существуют какие-то замечания, они касаются других процессов – в частности, подсчета голосов на участках. Они (миссия БДИПЧ ОБСЕ - ред.) требуют, например, чтобы каждый бюллетень им демонстрировали (при подсчете голосов на участках - ред.). Что касается Центральной комиссии, то мы показываем все документы, абсолютно открыто с ними сотрудничаем и точно так же будет взаимодействовать сейчас, мы просто по-другому не умеем", - заявила Ермошина.
При этом она отметила, что сейчас ЦИК не контактирует с БДИПЧ ОБСЕ относительно внесения поправок в избирательное законодательство республики. "Не взаимодействуем, поскольку у нас нет таких поручений. Подобные поручения Центральной комиссии может дать только глава государства. Мы не обсуждаем никакие поправки - нет указаний, в каком ключе мы должны над ними работать", - сказала Ермошина.
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Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ традиционно выступает наиболее активным критиком электоральных кампаний в Белоруссии. Миссии БДИПЧ, которые участвовали в наблюдении за выборами в республике, неоднократно высказывали свои замечания, в том числе по поводу процедуры подсчета голосов на участках.
Ранее Ермошина говорила, что избирательное законодательство Белоруссии с учетом рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ менять пока не планируется. По ее словам, часть тех предложений, которые были внесены по итогам выборов, Центральная комиссия вместе с группой экспертов "творчески осмыслила" и внесла предложения главе государства, чтобы, возможно, собрать большое совещание и принять решение о внесении поправок в закон, однако пока этот вопрос отложен. При этом глава ЦИК обращала внимание, что предложения, которые вносят европейские эксперты, применяются в виде рекомендаций, и часть из них уже действует в стране.
Читайте полный текст интервью с Лидией Ермошиной >>
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Лидия ЕрмошинаОБСЕБюро по демократическим институтам и правам человекаБелоруссияВ мире
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