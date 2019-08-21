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РИА Новости

Памфилова пригласила "критиков позиции" ЦИК на заседание 27 августа

10:26 21.08.2019
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© Фото : пресс-центр ЦИК РоссииГлава ЦИК Элла Памфилова
Глава ЦИК Элла Памфилова
© Фото : пресс-центр ЦИК России
Глава ЦИК Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Расширенное заседание научно-экспертного совета при Центризбиркоме РФ состоится 27 августа, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Мы планировали на этой неделе, но пока плохо получается с кворумом. Но мы назначили, чтобы не тянуть, чтобы это прошло до выборов, на 27 августа, это вторник. В 14 часов ждем всех. И не только членов совета", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
Ранее расширенное заседание совета было назначено на 14 августа, однако позднее было отложено, так как большинство его членов находились не в Москве.
"Мы приглашаем всех критиков нашей позиции, всех, кому есть, что сказать, и по каким-то вопросам нам оппонировать. Надеюсь, что никто не испугается, придет, и мы проведем открытую дискуссию, полемику", - добавила она.
По ее словам, ЦИК делает это, в первую очередь, для заинтересованных избирателей, чтобы они могли проанализировать информацию и самостоятельно сделать выводы.
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