Памфилова пригласила "критиков позиции" ЦИК на заседание 27 августа

"Мы планировали на этой неделе, но пока плохо получается с кворумом. Но мы назначили, чтобы не тянуть, чтобы это прошло до выборов, на 27 августа, это вторник. В 14 часов ждем всех. И не только членов совета", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.