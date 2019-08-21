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РИА Новости

Охотник нашел в лесу пермских пенсионеров, которых искали пять суток

10:24 21.08.2019 (обновлено: 15:02 21.08.2019)
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© Фото : Государственное казенное учреждение Пермского края "Пермская краевая служба спасения"75-летняя женщина, спасенная после 5 суток проведенных в лесу под Пермью
75-летняя женщина, спасенная после 5 суток проведенных в лесу под Пермью
© Фото : Государственное казенное учреждение Пермского края "Пермская краевая служба спасения"
75-летняя женщина, спасенная после 5 суток проведенных в лесу под Пермью
ПЕРМЬ, 21 авг - РИА Новости. Охотник случайно обнаружил под Пермью двух заблудившихся в лесу пенсионеров, которых в течение пяти суток искали спасатели, волонтеры и сотрудники полиции, сообщает Пермская краевая служба спасения.
По данным службы, во вторник пропавшие на минувшей неделе 80-летний мужчина и 75-летняя женщина нашлись, пенсионеры провели в лесу под дождями и грозами пять суток. Как отмечают спасатели, в течение этого времени сотрудники службы, волонтеры, кинологи, полиция и другие неравнодушные люди обследовали "огромное количество территории". Поиск затрудняли неблагоприятные погодные условия, из-за которых служебные собаки краевой службы спасения не могли взять след, а также отсутствие точной и правдивой информации о районе, куда направились пожилые грибники.
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"Ближе к вечеру 20 августа в штаб поиска поступило сообщение, что охотник случайно вышел на людей в лесу. Место нахождения объяснить максимально точно не может, только направление", - говорится в сообщении.
© Фото : Государственное казенное учреждение Пермского края "Пермская краевая служба спасения"80-летний мужчина, спасенный после 5 суток проведенных в лесу под Пермью
80-летний мужчина, спасенный после 5 суток проведенных в лесу под Пермью
© Фото : Государственное казенное учреждение Пермского края "Пермская краевая служба спасения"
80-летний мужчина, спасенный после 5 суток проведенных в лесу под Пермью
По информации краевой службы спасения, получив координаты, поисковая группа приняла решение выдвинуться в зону, где ждут помощи люди, пешком, а следом - направить туда технику. На транспортировку обессиленных пенсионеров ушло почти три часа.
"Женщина из последних сил держалась более уверенно, а вот ее спутник выглядел крайне утомленным. Они были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи", - заключили в службе, добавив, что здоровью пожилых людей теперь ничего не угрожает.
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