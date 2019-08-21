Охотник нашел в лесу пермских пенсионеров, которых искали пять суток

75-летняя женщина, спасенная после 5 суток проведенных в лесу под Пермью

75-летняя женщина, спасенная после 5 суток проведенных в лесу под Пермью

© Фото : Государственное казенное учреждение Пермского края "Пермская краевая служба спасения" 75-летняя женщина, спасенная после 5 суток проведенных в лесу под Пермью

ПЕРМЬ, 21 авг - РИА Новости. Охотник случайно обнаружил под Пермью двух заблудившихся в лесу пенсионеров, которых в течение пяти суток искали спасатели, волонтеры и сотрудники полиции, сообщает Пермская краевая служба спасения.

По данным службы, во вторник пропавшие на минувшей неделе 80-летний мужчина и 75-летняя женщина нашлись, пенсионеры провели в лесу под дождями и грозами пять суток. Как отмечают спасатели, в течение этого времени сотрудники службы, волонтеры, кинологи, полиция и другие неравнодушные люди обследовали "огромное количество территории". Поиск затрудняли неблагоприятные погодные условия, из-за которых служебные собаки краевой службы спасения не могли взять след, а также отсутствие точной и правдивой информации о районе, куда направились пожилые грибники.

"Ближе к вечеру 20 августа в штаб поиска поступило сообщение, что охотник случайно вышел на людей в лесу. Место нахождения объяснить максимально точно не может, только направление", - говорится в сообщении.

© Фото : Государственное казенное учреждение Пермского края "Пермская краевая служба спасения" 80-летний мужчина, спасенный после 5 суток проведенных в лесу под Пермью © Фото : Государственное казенное учреждение Пермского края "Пермская краевая служба спасения" 80-летний мужчина, спасенный после 5 суток проведенных в лесу под Пермью

По информации краевой службы спасения, получив координаты, поисковая группа приняла решение выдвинуться в зону, где ждут помощи люди, пешком, а следом - направить туда технику. На транспортировку обессиленных пенсионеров ушло почти три часа.