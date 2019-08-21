В ДФО девять населенных пунктов освободились от воды

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Девять населенных пунктов освободились от воды на территории Дальневосточного федерального округа, сообщает пресс-служба МЧС России.

"Освободились от воды 9 населенных пунктов c 418 жилыми домами и 1293 приусадебными участками, один низководный мост и 10 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в четырех субъектах (Хабаровский и Приморский края, Амурская область и Еврейская автономная область) остаются подтопленными 69 населенных пунктов, 180 жилых домов, а также 2286 приусадебных участков. Отрезанными остаются четыре населенных пункта в Приморском крае.

Уточняется, что в течение суток оказались подтоплены 17 населенных пунктов и 22 жилых дома, 735 приусадебных участков.

Добавляется, что в двух пунктах временного размещения находятся 18 человек, в том числе четыре ребенка. За сутки проведена откачка воды и очищено два подворья, просушены 25 жилых домов. МЧС РФ продолжает доставлять и оказывать материальную и адресную помощь пострадавшему населению. К ликвидации последствий привлечены более 2 тысяч человек и 607 единиц техники.