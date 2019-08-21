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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 1,1 тысячи беженцев

10:21 21.08.2019
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© Фото : SANAЛагерь беженцев
Лагерь беженцев
© Фото : SANA
Лагерь беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Более 1,1 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 166 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 415 человек (женщин – 125, детей – 212), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 751 человек (женщин – 225, детей – 383)", - говорится в бюллетене.
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За прошедшие сутки российской стороной в Карим-Каср провинция Алеппо проведена одна гуманитарная акция, в ходе которой нуждающимся жителям Сирии выданы 500 продовольственных наборов общим весом около 2,4 тонны.
Инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 2,1 гектара территории в населенных пунктах Эль-Харра и Джасим провинция Дераа, а также и Дума провинция Дамаск. Обнаружено и уничтожено 33 взрывоопасных предмета.
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