В Сирию за сутки вернулись более 1,1 тысячи беженцев

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Более 1,1 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 166 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 415 человек (женщин – 125, детей – 212), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 751 человек (женщин – 225, детей – 383)", - говорится в бюллетене.

За прошедшие сутки российской стороной в Карим-Каср провинция Алеппо проведена одна гуманитарная акция, в ходе которой нуждающимся жителям Сирии выданы 500 продовольственных наборов общим весом около 2,4 тонны.