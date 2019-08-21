Обвиняемый в домогательствах Вайнштейн попросил перенести суд из Нью-Йорка

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Защита голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в преступлениях сексуального характера, просит перенести судебный процесс из города Нью-Йорка в другое место из-за возможной предвзятости судей, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на заявление адвоката.

Как говорится в заявлении адвоката продюсера Артура Айдалы, поданном в пятницу в апелляционный суд Нью-Йорка, в городе находится "эпицентр" активности СМИ и движения #MeToo. Появления Вайнштейна в суде, по его словам, сопровождает "атмосфера, схожая с цирком", когда на лестнице здания суда проводятся пресс-конференции пострадавших по делу и активистов в области прав человека.

"Можно с уверенностью сказать, что Нью-Йорк – наименее подходящее место на земле для того, чтобы проводить справедливое судебное разбирательство в отношении господина Вайнштейна, где судьи могли бы рассматривать доказательства и выносить вердикт в атмосфере, свободной от запугивания и давления с целью достичь результата, которого требуют политики, активисты, знаменитости и СМИ", - цитирует издание заявление адвоката. По его словам, более подходящим местом для судебного разбирательства по делу Вайнштейна могут быть суды в округах Саффолк и Олбани, штат Нью-Йорк.