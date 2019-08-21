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РИА Новости

Обвиняемый в домогательствах Вайнштейн попросил перенести суд из Нью-Йорка

10:20 21.08.2019
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© AP Photo / Invision/ Arthur MolaПродюсер Харви Вайнштейн
Продюсер Харви Вайнштейн
© AP Photo / Invision/ Arthur Mola
Продюсер Харви Вайнштейн. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Защита голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в преступлениях сексуального характера, просит перенести судебный процесс из города Нью-Йорка в другое место из-за возможной предвзятости судей, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на заявление адвоката.
Как говорится в заявлении адвоката продюсера Артура Айдалы, поданном в пятницу в апелляционный суд Нью-Йорка, в городе находится "эпицентр" активности СМИ и движения #MeToo. Появления Вайнштейна в суде, по его словам, сопровождает "атмосфера, схожая с цирком", когда на лестнице здания суда проводятся пресс-конференции пострадавших по делу и активистов в области прав человека.
"Можно с уверенностью сказать, что Нью-Йорк – наименее подходящее место на земле для того, чтобы проводить справедливое судебное разбирательство в отношении господина Вайнштейна, где судьи могли бы рассматривать доказательства и выносить вердикт в атмосфере, свободной от запугивания и давления с целью достичь результата, которого требуют политики, активисты, знаменитости и СМИ", - цитирует издание заявление адвоката. По его словам, более подходящим местом для судебного разбирательства по делу Вайнштейна могут быть суды в округах Саффолк и Олбани, штат Нью-Йорк.
Как отмечает газета, судьи редко дают согласие на перенос судебного разбирательства в другое место. В частности, в этом было отказано мексиканскому наркобарону Гусману Лоэру по прозвищу "Коротышка" и организатору взрывов в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси в 2016 году Ахмаду Рахими. Как ожидается, разбирательство по делу Вайнштейна, обвиняемого в преступлениях сексуального характера, в том числе изнасиловании, начнется 9 сентября. Голливудскому продюсеру может грозить пожизненное заключение. Свою вину он отрицает. Ранее Вайнштейн был освобожден из-под стражи под залог в размере одного миллиона долларов.
Продюсер Харви Вайнштейн
6 мая, 02:55РИА Новости
Дело американского продюсера Харви Вайнштейна
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Харви ВайнштейнНью-Йорк (город)СШАВ мире
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