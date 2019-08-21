Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T10:16Z
https://ria.ru/20190821/1557728708.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/148416/10/1484161054_0:61:1786:1066_1036x0_80_0_0_6cba02b5ebe2c48272d03132fdcbb9cc.jpg
РИА Новости

В Берлине проходят обыски по делу о торговле людьми

10:16 21.08.2019
1007
© РИА Новости / Захари Шойрер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Берлине
Сотрудники полиции в Берлине
© РИА Новости / Захари Шойрер
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Обыски в связи с подозрением в торговле людьми проходят с утра в Берлине более чем в сотне жилых и служебных помещений, сообщает прокуратура немецкой столицы.
"С раннего утра более 1,9 тысячи сотрудников главного таможенного управления и федеральной полиции ФРГ по поручению прокуратуры Берлина проводят обыски более чем в 100 жилых и служебных помещениях", - говорится в Twitter ведомства.
Акция протеста в центре Киева с целью привлечения внимания общественности к проблеме торговли людьми
30 июля, 14:56РИА Новости
Полиция Украины зафиксировала более 200 случаев торговли людьми
Отмечается, что речь идет о подозрении в торговле людьми в целях трудовой эксплуатации и о незаконной поставке рабочей силы для строительной промышленности.
611012
Обсудить 1
Берлин (город)В мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
В Королевском доме Дании удивились переносу визита Трампа из-за Гренландии
РИА
Новости
Сотрудник ФСИН России
Во ФСИН прокомментировали освобождение по УДО насильника ребенка в Удмуртии
Петр Порошенко и министр иностранных дел Украины Павел Климкин
На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Заснеженные горы в районе гавани города Тасиилак в Гренландии
Датские политики назвали решение США отложить визит оскорблением королевы
Лента
новостей
В Волгоградской области задержаны подозреваемые в совершении тяжких преступлений на территории Татарстана. 21 августа 2019
В Волгограде полицейские с боем задержали банду грабителей из Татарстана
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Продюсер Харви Вайнштейн
Обвиняемый в домогательствах Вайнштейн попросил перенести суд из Нью-Йорка
Сотрудники правоохранительных органов в Германии
В Германии россиянина обвинили в нарушении закона о внешней торговле
Вид на город Тель-Авив
Израиль за полгода отказал во въезде трем тысячам россиян, сообщил источник
Сотрудник полиции в пригороде Парижа
Съемка музыкального клипа под Парижем обернулась перестрелкой
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
"Мама, меня сожгли": в Урюпинске цыган обвинили в нападении на мальчика
Аэропорт Кишинева
Совбез Молдавии обсудит покупку аэропорта Кишинева членом семьи Ротшильд
Президент США Дональд Трамп
Эксперт оценил решение Трампа отложить визит в Данию
75-летняя женщина, спасенная после 5 суток проведенных в лесу под Пермью
Охотник нашел в лесу пермских пенсионеров, которых искали пять суток
Учения в Калининградской области
Шойгу рассказал о напряженной обстановке на западных границах России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10Иран представил ЗРК собственного производства "Бавар-373"
09:09Четверть россиян опасаются увольнения, показал опрос
09:05В Саратове ищут виновников пожара, при котором погибли два человека
09:02Отец найденной в лесу девочки рассказал о ее самочувствии
08:59"Росатом" предложил строить ледоколы "Лидер" по концессии, пишут СМИ
08:56Захарова ответила на слова Зеленского, связавшего Крым и участие РФ в G8
08:54В Югре нашли обувь одного из пропавших на рыбалке подростков
08:48Российским туристам напомнили об экзотических инфекциях
08:47Ардерн ответила на продажу на Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча
08:38Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
07:59На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов
Лента новостейМолния