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РИА Новости
Ядерные технологии

Сбербанк выдал "дочке" "Росатома" кредит для строительства АЭС в Турции

10:15 21.08.2019 (обновлено: 14:32 21.08.2019)
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© РИА Новости / Елена ПалажченкоУказател на место строительства АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции
Указател на место строительства АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции
© РИА Новости / Елена Палажченко
Указател на место строительства АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Сбербанк предоставит АО "Аккую Нуклеар", "дочке" госкорпорации "Росатом", кредит на 400 миллионов долларов на 7 лет для строительства атомной электростанции в Турции, сообщила в среду пресс-служба банка.
"Сбербанк стал первым кредитором проекта по строительству атомной электростанции "Аккую" в Турции. В рамках сделки Сбербанк предоставит АО "Аккую Нуклеар", дочерней компании госкорпорации "Росатом", кредит в сумме 400 миллионов долларов на срок 7 лет", - говорится в сообщении. Ранее работы по сооружению АЭС "Аккую" финансировались из средств федерального бюджета РФ и собственных средств "Росатома", отмечается в сообщении.
Строительство АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции
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Второй блок АЭС "Аккую" в Турции планируют начать строить в конце лета
АЭС "Аккую" станет первой атомной электростанцией в Турции. Проект предусматривает сооружение четырех энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый. Строительство энергоблока №1 началось в апреле 2018 года. Пуск первого блока АЭС планируется в 2023 году, потом - по блоку каждый год. Стоимость проекта - порядка 20 миллиардов долларов.
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Ядерные технологииАЭС "Аккую"Сбербанк РоссииРосатомТурцияЭкономика
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