Сбербанк выдал "дочке" "Росатома" кредит для строительства АЭС в Турции

Указател на место строительства АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции. Архивное фото

Указател на место строительства АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Сбербанк предоставит АО "Аккую Нуклеар", "дочке" госкорпорации "Росатом", кредит на 400 миллионов долларов на 7 лет для строительства атомной электростанции в Турции, сообщила в среду пресс-служба банка.

"Сбербанк стал первым кредитором проекта по строительству атомной электростанции "Аккую" в Турции. В рамках сделки Сбербанк предоставит АО "Аккую Нуклеар", дочерней компании госкорпорации "Росатом", кредит в сумме 400 миллионов долларов на срок 7 лет", - говорится в сообщении. Ранее работы по сооружению АЭС "Аккую" финансировались из средств федерального бюджета РФ и собственных средств "Росатома", отмечается в сообщении.