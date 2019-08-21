Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T17:37Z
https://ria.ru/20190821/1557728520.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155763/72/1557637255_228:166:3024:1739_1036x0_80_0_0_b836257c5d3b5e04d3ce53420bd49cf3.jpg
РИА Новости

ЦИК Белоруссии считает приемлемым выбирать депутатов по открытым спискам

10:11 21.08.2019 (обновлено: 17:37 21.08.2019)
146
© Фото предослено пресс-службой ЦИК БелоруссииГлава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
© Фото предослено пресс-службой ЦИК Белоруссии
МИНСК, 21 авг – РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина считает, что на выборах в парламент можно было бы рассмотреть переход от мажоритарной системы к пропорциональной с открытым партийным списком.
"У нас, по сути дела, подобная система (пропорциональная – ред.) не предусмотрена конституцией. Там есть одно ограничение, которое не делает возможным переход на пропорциональную систему (без внесения изменений – ред.), а именно – отзыв депутата. Предусмотрено, что депутат отзывается по инициативе не менее 20% граждан, проживающих на территории соответствующего избирательного округа. А отозвать можно только того, кого персонально избрал. Однако если говорить о введении в Беларуси рейтингового голосования по прозрачным (открытым – ред.) спискам, конституцию можно и не менять", - сказала Ермошина в интервью РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
5 августа, 18:01РИА Новости
Лукашенко назначил выборы в парламент Белоруссии
По ее словам, такая система предусматривает возможность и для индивидуального отзыва, и для голосования за определенное лицо – как за его избрание, так и за его отзыв. Как отметила глава ЦИК, для Белоруссии могут рассматриваться оба варианта – и голосование за партию в целом, и схема с рейтингами кандидатов, однако, по ее мнению, второй вариант является более демократичным.
"Голосование по партийным спискам в целом может при слабом контроле или при существовании слабых политических традиций даже вести к коррупции - торговле местами в партийном списке, ибо он скрыт от избирателя. Что же касается рейтингового голосования, то тут только избиратель определяет судьбу этого списка и тех, кто войдет в парламент. Так что это гораздо более демократичная процедура, и она больше соответствует интересам избирателей", - пояснила собеседница агентства.
Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии (Палату представителей) назначены на 17 ноября. В настоящее время избирательная система республики является мажоритарной - избранными считаются кандидаты, получившие большинство голосов граждан в своем округе. Фракции в белорусском парламенте не формируются.
Голосование с открытыми партийными списками - разновидность пропорциональной избирательной системы, при которой избиратель имеет право голосовать не только за партийный список в целом, но и переставлять кандидатов в списке по своему выбору.
Читайте полный текст интервью с Лидией Ермошиной >>
000000
Обсудить 0
Лидия ЕрмошинаЦИК БелоруссииБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Парламентские выборы в Белоруссии
В ЦИК Белоруссии ответили на критику правозащитников из-за даты выборов
РИА
Новости
Парламентские выборы в Белоруссии
ЦИК Белоруссии сообщил о намерении сотрудничать с БДИПЧ ОБСЕ на выборах
Президент США Дональд Трамп
В Королевском доме Дании удивились переносу визита Трампа из-за Гренландии
Владимир Зеленский в фильме Слуга народа
Глава ЦИК Белоруссии призналась, что смотрела сериал "Слуга народа"
Лента
новостей
Экс-помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Томас Кантримен
В гроб Договора о РСМД вбит гвоздь, заявил экс-помощник госсекретаря США
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
Назарбаев: на Казахстан нельзя "надеть шапку" американской демократии
Глава ЦИК Элла Памфилова
Памфилова пригласила "критиков позиции" ЦИК на заседание 27 августа
Петр Порошенко и министр иностранных дел Украины Павел Климкин
На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Нурсултан Назарбаев
Выборы в Казахстане пройдут в конституционные сроки, заявил Назарбаев
Полицейский в Кабуле
Число жертв теракта на свадьбе в Кабуле возросло до 80 человек
Школьные рюкзаки
Аналитики узнали, какие школьные рюкзаки предпочитают покупать россияне
Вид на город Тель-Авив
Израиль за полгода отказал во въезде трем тысячам россиян, сообщил источник
Модельные испытания ледокола проекта 10510 Лидер в ледовом бассейне
"Росатом" предложил строить ледоколы "Лидер" по концессии, пишут СМИ
Продюсер Харви Вайнштейн
Обвиняемый в домогательствах Вайнштейн попросил перенести суд из Нью-Йорка
Сотрудник ФСИН России
Во ФСИН прокомментировали освобождение по УДО насильника ребенка в Удмуртии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10Иран представил ЗРК собственного производства "Бавар-373"
09:09Четверть россиян опасаются увольнения, показал опрос
09:05В Саратове ищут виновников пожара, при котором погибли два человека
09:02Отец найденной в лесу девочки рассказал о ее самочувствии
08:59"Росатом" предложил строить ледоколы "Лидер" по концессии, пишут СМИ
08:56Захарова ответила на слова Зеленского, связавшего Крым и участие РФ в G8
08:54В Югре нашли обувь одного из пропавших на рыбалке подростков
08:48Российским туристам напомнили об экзотических инфекциях
08:47Ардерн ответила на продажу на Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча
08:38Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
07:59На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов
Лента новостейМолния