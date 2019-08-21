ЦИК Белоруссии считает приемлемым выбирать депутатов по открытым спискам

МИНСК, 21 авг – РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина считает, что на выборах в парламент можно было бы рассмотреть переход от мажоритарной системы к пропорциональной с открытым партийным списком.

"У нас, по сути дела, подобная система (пропорциональная – ред.) не предусмотрена конституцией. Там есть одно ограничение, которое не делает возможным переход на пропорциональную систему (без внесения изменений – ред.), а именно – отзыв депутата. Предусмотрено, что депутат отзывается по инициативе не менее 20% граждан, проживающих на территории соответствующего избирательного округа. А отозвать можно только того, кого персонально избрал. Однако если говорить о введении в Беларуси рейтингового голосования по прозрачным (открытым – ред.) спискам, конституцию можно и не менять", - сказала Ермошина в интервью РИА Новости.

По ее словам, такая система предусматривает возможность и для индивидуального отзыва, и для голосования за определенное лицо – как за его избрание, так и за его отзыв. Как отметила глава ЦИК, для Белоруссии могут рассматриваться оба варианта – и голосование за партию в целом, и схема с рейтингами кандидатов, однако, по ее мнению, второй вариант является более демократичным.

"Голосование по партийным спискам в целом может при слабом контроле или при существовании слабых политических традиций даже вести к коррупции - торговле местами в партийном списке, ибо он скрыт от избирателя. Что же касается рейтингового голосования, то тут только избиратель определяет судьбу этого списка и тех, кто войдет в парламент. Так что это гораздо более демократичная процедура, и она больше соответствует интересам избирателей", - пояснила собеседница агентства.

Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии (Палату представителей) назначены на 17 ноября. В настоящее время избирательная система республики является мажоритарной - избранными считаются кандидаты, получившие большинство голосов граждан в своем округе. Фракции в белорусском парламенте не формируются.