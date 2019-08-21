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РИА Новости

Израиль за полгода отказал во въезде трем тысячам россиян, сообщил источник

10:09 21.08.2019 (обновлено: 10:24 21.08.2019)
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© Fotolia / AZN99Вид на город Тель-Авив
Вид на город Тель-Авив
© Fotolia / AZN99
Вид на город Тель-Авив. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 авг - РИА Новости. Россияне все чаще сталкиваются с отказами во въезде в Израиль, на границе которого только за первое полугодие "развернули" три тысячи человек, сообщил журналистам высокопоставленный источник в дипломатических кругах.
Несмотря на ухудшающуюся из года в год статистику, он высказался против копирования опыта Украины, которая стала отвечать "зеркальными мерами" в отношении израильских гостей.
"Цифры плохие: 2017 год - 1,4 тысячи, 2018 год - 4,3 тысячи. В этом году уже три тысячи за первое полугодие. Значит, где-то шесть тысяч отказов во въезде будет в этом году", - сказал источник.
"Это (зеркальные меры) - не проблема. Мы можем организовать, как украинцы, но я лично противник такого рода действий, тем более что мы достигнем? Ничего", - добавил он.
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Изменение отношения к гражданам РФ местные чиновники объясняют тем, что те стали гораздо чаще приезжать в Израиль в поисках заработка. Такой контингент въезжает, пользуясь безвизовым режимом для туристов, а затем оформляет запрос на политическое убежище, чтобы на время его рассмотрения иметь возможность жить и трудиться в стране.
Российские дипломаты предлагают израильским властям сократить сроки рассмотрения просьб об убежище, как уже сделано в отношении граждан Украины и Грузии, и ждут более четких правил и процедур недопуска в страну.
Стороны, как сообщалось ранее, также договариваются о том, чтобы увеличить число русскоговорящих сотрудников погранично-паспортного контроля в международных аэропортах, улучшить там условия ожидания "интервью", если в нем возникает необходимость, наладить оперативные контакты с консульскими работниками.
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмРоссияИзраильУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Как раз, у тех, кто едет плакать у стены, проблем на границе не возникает. Проблемы у тех, кто пересекает границу в поисках работы, а затем подает прошение на политическое убежище, как сказано в статье. Но в принципе, отказавшим в пересечении границы не много. Если учесть, что за год пересекает границу 400000 россиян, число получивших отказ составит 1.5%
21 августа, 12:35
Полиграф Полиграфович
2800001
Нет. Евреям не надо подавать просьбу о предоставлении политического убежища, они получают гражданство прямо в аэропорту.
21 августа, 19:08
MSMartin Stashevskiy
1700000
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