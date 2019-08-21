Израиль за полгода отказал во въезде трем тысячам россиян, сообщил источник

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 авг - РИА Новости. Россияне все чаще сталкиваются с отказами во въезде в Израиль, на границе которого только за первое полугодие "развернули" три тысячи человек, сообщил журналистам высокопоставленный источник в дипломатических кругах.

Несмотря на ухудшающуюся из года в год статистику, он высказался против копирования опыта Украины, которая стала отвечать "зеркальными мерами" в отношении израильских гостей.

"Цифры плохие: 2017 год - 1,4 тысячи, 2018 год - 4,3 тысячи. В этом году уже три тысячи за первое полугодие. Значит, где-то шесть тысяч отказов во въезде будет в этом году", - сказал источник.

"Это (зеркальные меры) - не проблема. Мы можем организовать, как украинцы, но я лично противник такого рода действий, тем более что мы достигнем? Ничего", - добавил он.

Изменение отношения к гражданам РФ местные чиновники объясняют тем, что те стали гораздо чаще приезжать в Израиль в поисках заработка. Такой контингент въезжает, пользуясь безвизовым режимом для туристов, а затем оформляет запрос на политическое убежище, чтобы на время его рассмотрения иметь возможность жить и трудиться в стране.

Российские дипломаты предлагают израильским властям сократить сроки рассмотрения просьб об убежище, как уже сделано в отношении граждан Украины и Грузии, и ждут более четких правил и процедур недопуска в страну.