Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T10:16Z
https://ria.ru/20190821/1557728381.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152309/94/1523099423_0:32:5472:3110_1036x0_80_0_0_557eeb7bbb04f488b30a2e4b6b18ae7d.jpg
РИА Новости

В Королевском доме Дании удивились переносу визита Трампа из-за Гренландии

10:08 21.08.2019 (обновлено: 10:16 21.08.2019)
966
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Королевская семья Дании удивлена решением президента США Дональда Трампа отложить визит в Копенгаген, заявила представитель королевского дома Лине Баллебю.
Ранее Трамп написал в своем Twitter, что переносит визит в Данию из-за того, что датский премьер-министр Метте Фредериксен не хочет обсуждать его идею о приобретении Соединенными Штатами Гренландии. Визит намечался на 2-3 сентября.
"Это было неожиданно. Больше нам пока нечего сказать по этому вопросу", - прокомментировала это решение Баллебю датскому изданию DR.
Визит Трампа должен был состояться по приглашению королевы Дании Маргрете II. Планировалось, что королева примет американского президента в ходе его поездки.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Трамп рассматривает покупку Гренландии, которая входит в состав Дании с правами широкой автономии. Позднее президент США подтвердил, что интересовался покупкой острова. В Гренландии на это заявили, что остров не продается, в Копенгагене выразили надежду, что Трамп пошутил, а саму идею продажи назвали абсурдной.
Реконструкция церкви, построенной в Гренландии на территории двора легендарного Эрика Рыжего
20 августа, 10:58Акценты - Радио Sputnik
Гренландия не продается: Трампа окончательно разочаровали датские партнерыДатский премьер Метте Фредериксен назвала идею президента США купить Гренландию полным абсурдом. Трамп же, в свою очередь, уже пообещал в шутку не строить небоскреб Trump Tower на острове. Так будет ли сделка?
2352004
Обсудить 2
Дональд ТрампМаргрете IIДанияСШАГренландияВ мире
Рекомендуем
Заснеженные горы в районе гавани города Тасиилак в Гренландии
Датские политики назвали решение США отложить визит оскорблением королевы
РИА
Новости
Петр Порошенко и министр иностранных дел Украины Павел Климкин
На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Экс-помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Томас Кантримен
В гроб Договора о РСМД вбит гвоздь, заявил экс-помощник госсекретаря США
Вид на город Тель-Авив
Израиль за полгода отказал во въезде трем тысячам россиян, сообщил источник
Лента
новостей
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Еврокомиссия поддержала Данию в нежелании обсуждать продажу Гренландии
Сотрудник ФСИН России
Во ФСИН прокомментировали освобождение по УДО насильника ребенка в Удмуртии
Президент США Дональд Трамп
Эксперт объяснил, почему Трамп заинтересовался покупкой Гренландии
Подготовка к саммиту G7
Участие России в саммите G7 будет зависеть от его повестки, считает эксперт
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
В Совфеде предложили расширить G7 до G10
Полиция
В Москве у двадцатилетней безработной украли сумочку с 1,4 миллиона рублей
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Украинские политики обиделись на Макрона из-за поста на русском языке
Президент Франции Эммануэль Макрон принимает президента США Дональда Трампа
Трамп и Макрон договорились пригласить Россию на G7, сообщила журналистка
Сотрудники полиции в Берлине
В Берлине проходят обыски по делу о торговле людьми
Здание Пентагона. Архивное фото
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России
Протестующий в Кашмире прыгает на машину индийской полиции
Британия добилась в Кашмире своего — и проиграла
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10Иран представил ЗРК собственного производства "Бавар-373"
09:09Четверть россиян опасаются увольнения, показал опрос
09:05В Саратове ищут виновников пожара, при котором погибли два человека
09:02Отец найденной в лесу девочки рассказал о ее самочувствии
08:59"Росатом" предложил строить ледоколы "Лидер" по концессии, пишут СМИ
08:56Захарова ответила на слова Зеленского, связавшего Крым и участие РФ в G8
08:54В Югре нашли обувь одного из пропавших на рыбалке подростков
08:48Российским туристам напомнили об экзотических инфекциях
08:47Ардерн ответила на продажу на Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча
08:38Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
07:59На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов
Лента новостейМолния