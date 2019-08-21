В Королевском доме Дании удивились переносу визита Трампа из-за Гренландии

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Королевская семья Дании удивлена решением президента США Дональда Трампа отложить визит в Копенгаген, заявила представитель королевского дома Лине Баллебю.
Ранее Трамп написал в своем Twitter, что переносит визит в Данию из-за того, что датский премьер-министр Метте Фредериксен не хочет обсуждать его идею о приобретении Соединенными Штатами Гренландии. Визит намечался на 2-3 сентября.
"Это было неожиданно. Больше нам пока нечего сказать по этому вопросу", - прокомментировала это решение Баллебю датскому изданию DR.
Визит Трампа должен был состояться по приглашению королевы Дании Маргрете II. Планировалось, что королева примет американского президента в ходе его поездки.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Трамп рассматривает покупку Гренландии, которая входит в состав Дании с правами широкой автономии. Позднее президент США подтвердил, что интересовался покупкой острова. В Гренландии на это заявили, что остров не продается, в Копенгагене выразили надежду, что Трамп пошутил, а саму идею продажи назвали абсурдной.
20 августа, 10:58Акценты - Радио SputnikГренландия не продается: Трампа окончательно разочаровали датские партнерыДатский премьер Метте Фредериксен назвала идею президента США купить Гренландию полным абсурдом. Трамп же, в свою очередь, уже пообещал в шутку не строить небоскреб Trump Tower на острове. Так будет ли сделка?