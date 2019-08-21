В Королевском доме Дании удивились переносу визита Трампа из-за Гренландии

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Трамп рассматривает покупку Гренландии, которая входит в состав Дании с правами широкой автономии. Позднее президент США подтвердил, что интересовался покупкой острова. В Гренландии на это заявили, что остров не продается, в Копенгагене выразили надежду, что Трамп пошутил, а саму идею продажи назвали абсурдной.