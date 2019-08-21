Поиски девочки в Нижегородской области приостанавливали из-за медведя

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг — РИА Новости. Поиски пропавшей в Нижегородской области пятилетней девочки пришлось останавливать на несколько часов из-за медведя, который ходит по лесу, сообщила РИА Новости информационный координатор поисково-спасательной группы "Рысь" Надежда Ермолаева.

Пятилетняя девочка ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района в воскресенье около 14:00. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно. СК возбудил уголовное дело о безвестном исчезновении ребенка. В районе проводятся масштабные поиски, в которых участвуют сотрудники МВД, СК, МЧС, волонтеры из поисково-спасательных отрядов, военнослужащие Росгвардии, лесники, охотники, местные жители. При поисковых мероприятиях используются беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, приборы ночного видения, плавсредства, вертолёты.

"В лесу были обнаружены следы медведя, которые, по первоначальной версии, переплетались с детскими следами. Позже версия о детских следах не подтвердилась. А медведь там действительно есть, он ходит рядом. Из-за этого поиски девочки в лесу приостанавливали на несколько часов. На место выходили только сотрудники Росгвардии и часть подготовленных людей. Обычных добровольцев в лес не пускали", - рассказала Ермолаева.

По ее словам, сделать это пришлось для того, чтобы защитить участников поисков от возможного нападения животного. "Накануне медведь гнал группу из 11 человек. Ее приходилось выводить из леса. Охотники стреляли, чтобы медведь отошел от группы", - рассказала Ермолаева.