Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T17:28Z
https://ria.ru/20190821/1557728350.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/17380/45/173804593_0:333:3543:2326_1036x0_80_0_0_db7b6267a833e9965d15f926ef631c79.jpg
РИА Новости

Поиски девочки в Нижегородской области приостанавливали из-за медведя

10:07 21.08.2019 (обновлено: 17:28 21.08.2019)
29408
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкМашины "Центроспаса"
Машины Центроспаса
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
Машины "Центроспаса". Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг — РИА Новости. Поиски пропавшей в Нижегородской области пятилетней девочки пришлось останавливать на несколько часов из-за медведя, который ходит по лесу, сообщила РИА Новости информационный координатор поисково-спасательной группы "Рысь" Надежда Ермолаева.
Пятилетняя девочка ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района в воскресенье около 14:00. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно. СК возбудил уголовное дело о безвестном исчезновении ребенка. В районе проводятся масштабные поиски, в которых участвуют сотрудники МВД, СК, МЧС, волонтеры из поисково-спасательных отрядов, военнослужащие Росгвардии, лесники, охотники, местные жители. При поисковых мероприятиях используются беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, приборы ночного видения, плавсредства, вертолёты.
Нашивки сотрудников МЧС России
20 августа, 12:20РИА Новости
В Нижегородской области более 800 человек ищут девочку, пропавшую в лесу
"В лесу были обнаружены следы медведя, которые, по первоначальной версии, переплетались с детскими следами. Позже версия о детских следах не подтвердилась. А медведь там действительно есть, он ходит рядом. Из-за этого поиски девочки в лесу приостанавливали на несколько часов. На место выходили только сотрудники Росгвардии и часть подготовленных людей. Обычных добровольцев в лес не пускали", - рассказала Ермолаева.
По ее словам, сделать это пришлось для того, чтобы защитить участников поисков от возможного нападения животного. "Накануне медведь гнал группу из 11 человек. Ее приходилось выводить из леса. Охотники стреляли, чтобы медведь отошел от группы", - рассказала Ермолаева.
Она подчеркнула, что в данный момент широкомасштабные поиски пропавшей девочки возобновлены. "В поисках участвуют более тысячи человек. Люди приезжают и из Нижегородской области, и из других регионов. Добровольцы меняются: кто-то уезжает, кто-то приезжает после работы, ночью ищет, а утром возвращается в город. Пока еще есть надежда найти девочку живой, поскольку ночи теплые", - отметила Ермолаева.
361839819
Обсудить 5
МЧС РФНижегородская областьПроисшествия
Рекомендуем
Поиски ребенка в лесу
В нижегородском лесу нашли живой пропавшую девочку
РИА
Новости
75-летняя женщина, спасенная после 5 суток проведенных в лесу под Пермью
Охотник нашел в лесу пермских пенсионеров, которых искали пять суток
Спасение пятилетней девочки, пропавшей в Нижегородской области
Момент спасения пропавшей в Нижегородской области девочки сняли на видео
Игрушка в палате детской больницы
Состояние найденной в нижегородском лесу девочки оценивают как тяжелое
Лента
новостей
Сотрудники МЧС
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
"Мама, меня сожгли": в Урюпинске цыган обвинили в нападении на мальчика
Поиски пропавшего ребенка
Волонтер рассказал, как нашли пропавшую в Нижегородской области девочку
Ирина Алашкевич
Назван доход за год чиновницы, оказавшейся в центре скандала из-за Тулуна
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Старший бортпроводник аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дмитрий Ивлицкий
RT запустил продажу футболок с фразой бортпроводника А321
Скорая помощь на улице Стамбула
Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть
Фото, опубликованное Джессикой Джордж в Twitter
Девушка без комплексов устроила селфи-фотосессию в метро и прославилась
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи в президентском дворце в Хельсинки
Россия не рвется в Совет Европы, заявил Путин
Сотрудники правоохранительных органов на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью
В Волгоградской области задержаны подозреваемые в совершении тяжких преступлений на территории Татарстана. 21 августа 2019
В Волгограде полицейские с боем задержали банду грабителей из Татарстана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10Иран представил ЗРК собственного производства "Бавар-373"
09:09Четверть россиян опасаются увольнения, показал опрос
09:05В Саратове ищут виновников пожара, при котором погибли два человека
09:02Отец найденной в лесу девочки рассказал о ее самочувствии
08:59"Росатом" предложил строить ледоколы "Лидер" по концессии, пишут СМИ
08:56Захарова ответила на слова Зеленского, связавшего Крым и участие РФ в G8
08:54В Югре нашли обувь одного из пропавших на рыбалке подростков
08:48Российским туристам напомнили об экзотических инфекциях
08:47Ардерн ответила на продажу на Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча
08:38Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
07:59На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов
Лента новостейМолния