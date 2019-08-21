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РИА Новости

Россия готова способствовать диалогу Ирана и Израиля, сообщил источник

10:03 21.08.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел России . Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 авг - РИА Новости. Россия готова поспособствовать диалогу Ирана и Израиля, сообщил источник в дипломатических кругах.
"Наше видение абсолютно другое, относительного того, как нужно решать вопросы обеспечения безопасности в регионе. Вместо того, чтобы демонизировать одно государство, одну силу, мы исходим из того, что нужно учесть интересы всех. И при учете интересов всех стран региона, коллективный диалог - это тот путь, который приведет к укреплению безопасности", - сказал источник.
По словам источника, Россия понимает, что "риторика иранская вызывает озабоченности у израильского руководства", однако считает, что "это подмена проблемы, вопрос не в Иране, а вопрос в отношениях между всеми государствами региона".
"Если все государства региона объединятся на основе антииранской, это не приведет к решению никакой проблемы безопасности, это приведет к войне", - сказал источник.
"У нас совершенно другое видение того, как достичь стабильности, при этом мы абсолютно с пониманием относимся к тому, что нам говорят наши израильские коллеги, как политические, так и военные", - пояснил он.
"Мы в этом смысле готовы поспособствовать ирано-израильскому диалогу", - отметил источник.
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РоссияИранИзраильВ мире
Популярные комментарии
Ах, так вот, как выглядят сегодня комментарии-высказывания антиправительственных диссидентов (или подделывающихся под прежних диссидентов)! Совершенно противоположно точке зрения источника в российских "дипломатических кругах", считающих, что "нужно учесть интересы всех", и нельзя "демонизировать одно государство, одну силу". Очень устаревшие "р-р-революционные" взгляды комментатора, считающего всё черно-белым:)
21 августа, 11:46
pperemysl
1100000
Вот опять я вижу непонимание, о чем говорится в статье: "при учете интересов всех стран региона". Хотите не замечать фактов - Ваше дело, но считать такой подход объективными оценками положения в регионе лично я категорически отказываюсь, уважая мнение российских дипломатов. Надеюсь, что доверие к ним и имеющимся у них данным превышает доверие к Вашему комментарию. Так что не пытайтесь переубедить меня - не получится.
21 августа, 12:17
pperemysl
1100000
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