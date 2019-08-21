Россия готова способствовать диалогу Ирана и Израиля, сообщил источник

"Наше видение абсолютно другое, относительного того, как нужно решать вопросы обеспечения безопасности в регионе. Вместо того, чтобы демонизировать одно государство, одну силу, мы исходим из того, что нужно учесть интересы всех. И при учете интересов всех стран региона, коллективный диалог - это тот путь, который приведет к укреплению безопасности", - сказал источник.