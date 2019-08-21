Россия готова способствовать диалогу Ирана и Израиля, сообщил источник

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 авг - РИА Новости. Россия готова поспособствовать диалогу Ирана и Израиля, сообщил источник в дипломатических кругах.
"Наше видение абсолютно другое, относительного того, как нужно решать вопросы обеспечения безопасности в регионе. Вместо того, чтобы демонизировать одно государство, одну силу, мы исходим из того, что нужно учесть интересы всех. И при учете интересов всех стран региона, коллективный диалог - это тот путь, который приведет к укреплению безопасности", - сказал источник.
По словам источника, Россия понимает, что "риторика иранская вызывает озабоченности у израильского руководства", однако считает, что "это подмена проблемы, вопрос не в Иране, а вопрос в отношениях между всеми государствами региона".
"Если все государства региона объединятся на основе антииранской, это не приведет к решению никакой проблемы безопасности, это приведет к войне", - сказал источник.
"У нас совершенно другое видение того, как достичь стабильности, при этом мы абсолютно с пониманием относимся к тому, что нам говорят наши израильские коллеги, как политические, так и военные", - пояснил он.
"Мы в этом смысле готовы поспособствовать ирано-израильскому диалогу", - отметил источник.