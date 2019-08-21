В Москве у двадцатилетней безработной украли сумочку с 1,4 миллиона рублей

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Сумку с 1 миллионом 380 тысячами рублей отобрал грабитель у двадцатилетней безработной девушки на юге Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

Неизвестный поздно вечером в понедельник похитил на улице Ясеневой у девушки сумку и скрылся на поджидавшем его автомобиле Mazda.