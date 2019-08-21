На создание нацпарка "Ленские столбы" в Якутии выделят 140 миллионов рублей

ЯКУТСК, 21 авг – РИА Новости. Почти 140 миллионов рублей из федерального бюджета выделено на создание национального парка "Ленские столбы", который переходит в ведение минприроды РФ, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии.

По словам директора первого в Якутии национального парка "Ленские столбы" Аркадия Семенова, в связи с повышением статуса в разы увеличился объем финансирования учреждения.

"На 2019 год на создание ФГБУ "Национальный парк "Ленские Столбы" из федерального бюджета предусмотрено 139 807 592,1 рубля. Для сравнения, для содержания парка из республиканского бюджета ежегодно предусматривали 17 миллионов рублей", - приводятся слова руководителя.

В августе 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о создании национального парка "Ленские столбы" в Якутии.

На огромной территории парка площадью более 1,2 миллиона гектаров обитает 38 видов крупных млекопитающих, гнездятся более 100 видов птиц, в том числе ряд видов занесены в Красную книгу. При этом сами Ленские столбы являются геологическими отложениями Кембрийского периода, то есть им порядка 500 миллионов лет. Парк включен в объекты всемирного природного наследия ЮНЕСКО.