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РИА Новости

В Оренбурге вынужденно сел самолет "Уральских авиалиний"

09:59 21.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Уральские авиалинии"
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший рейсом из Душанбе в Жуковский, совершил вынужденную посадку в Оренбурге из-за ухудшения состояния ребенка на борту, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
"Во время выполнения рейса U6 2424 по маршруту Душанбе-Жуковский у девочки 2006 года рождения ухудшилось самочувствие, стало плохо с сердцем. Для оказания своевременной медицинской помощи командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Оренбурга", – говорится в сообщении.
Здание аэропорта Краснодар
9 августа, 14:31РИА Новости
Летевший в Грецию самолет вынужденно сел в Краснодаре
После посадки возле трапа самолета девочку встретила реанимационная бригада скорой медицинской помощи, ребенок был срочно госпитализирован, уточнили в авиакомпании.
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Уральские авиалинииОренбургПроисшествия
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