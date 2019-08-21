В Оренбурге вынужденно сел самолет "Уральских авиалиний"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший рейсом из Душанбе в Жуковский, совершил вынужденную посадку в Оренбурге из-за ухудшения состояния ребенка на борту, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

"Во время выполнения рейса U6 2424 по маршруту Душанбе-Жуковский у девочки 2006 года рождения ухудшилось самочувствие, стало плохо с сердцем. Для оказания своевременной медицинской помощи командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Оренбурга", – говорится в сообщении.