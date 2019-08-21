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РИА Новости

В Челябинской области депутат расстрелял жену

09:48 21.08.2019 (обновлено: 13:35 21.08.2019)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Челябинской области задержан депутат Локомотивного городского округа, подозреваемый в убийстве жены, сообщает региональное управление СК.
Инцидент произошел в ночь на 21 августа. Политик, также занимавший должность главврача местной больницы, несколько раз выстрелил в супругу из охотничьего ружья. Она скончалась от полученных ранений.
По данным следователей, мотивом стала бытовая ссора.
Возбуждено уголовное дело об убийстве.
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Челябинская областьПроисшествия
Популярные комментарии
"депутат расстрелял жену"???// Расстрелять может служба исполнения приговора суда или военного трибунала, а преступник - только ЗАСТРЕЛИТЬ.
21 августа, 10:35
Владимир Гребцов
156412013
"..депутат застрелил жену..." Так это ж депутат. Давайте угадаем от какой партии "депутат"...
21 августа, 11:24
vvladimir.volosoff
29210119
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