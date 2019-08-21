В Челябинской области депутат расстрелял жену

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Челябинской области задержан депутат Локомотивного городского округа, подозреваемый в убийстве жены, сообщает региональное управление СК.
Инцидент произошел в ночь на 21 августа. Политик, также занимавший должность главврача местной больницы, несколько раз выстрелил в супругу из охотничьего ружья. Она скончалась от полученных ранений.
По данным следователей, мотивом стала бытовая ссора.
Возбуждено уголовное дело об убийстве.
19 августа, 18:32РИА НовостиТрагедия под Ульяновском: соседи рассказали о парне, убившем свою семьюВ Ульяновской области подросток расправился с семьей, а затем покончил жизнь самоубийством. Для соседей и одноклассников это стало шоком. По их словам, он был "отличным парнем", отношения с родными у него складывались хорошо.