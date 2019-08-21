В гроб Договора о РСМД вбит гвоздь, заявил экс-помощник госсекретаря США

ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости, Татьяна Смайловски. Проведенное США испытание крылатой ракеты наземного базирования вбило гвоздь в гроб Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), назад дороги уже нет, заявил в интервью РИА Новости бывший помощник госсекретаря США Томас Кантримен.

Пентагон 19 августа объявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. Договор перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров. Позднее в Пентагоне подтвердили РИА Новости, что была испытана модификация крылатой ракеты Tomahawk, предназначенная для поражения наземных целей. Представитель пресс-службы Пентагона подполковник Роберт Карвер также сообщил агентству, что для испытаний использовалась пусковая установка Mk-41, но другой конфигурации, чем та, которая установлена на американской базе в Румынии.

В Кремле заявили, что испытание крылатой ракеты является демонстрацией того, что американцы изначально вели дело к подрыву ДРСМД.

С моря на сушу

Кантримен, который ныне возглавляет Ассоциацию контроля над вооружениями, рассказал, что США на выходных провели испытания крылатой ракеты морского базирования. Однако, путем размещения пусковой установки на грузовике и запуска ракеты с берега ее квалифицировали как "крылатую ракету наземного базирования", которая была запрещена по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В МИД России обратили внимание на то, что при испытании использовалась пусковая установка Mk-41 (такие стоят на американской военной базы в Румынии). В Москве расценили это как "явное новое подтверждение того, что эти установки предназначены для запусков не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет".

Пусковая установка, по словам Кантримена, была модификацией Mk-41, не идентичной тем, что размещены в Румынии. Это в беседе с РИА Новости подтвердил и представитель Пентагона. "При испытаниях была использована (установка) Mk-41. Она не была той же конфигурации, как на системе Aegis Ashore, которая чисто оборонительная", - заявил РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона подполковник Роберт Карвер.

По словам эксперта, это испытание продемонстрировало "отсутствие искренности со стороны Вашингтона и со стороны Москвы". "Обе стороны имели возможность быстро создавать ракеты, которые бы нарушали Договор о РСМД. Этим технологиям 40 лет", - пояснил Кантримен.

При этом собеседник агентства отверг обвинения Москвы, что испытание стало доказательством давнего нарушения США ДРСМД. По его мнению, размещение Mk-41 в Румынии не являлось нарушением договора, поскольку США, как предписывал ДРСМД, уничтожили крылатые ракеты наземного базирования и "никогда не загружали в пусковую установку наступательные ракеты".

Старые технологии в новом свете

"Вашингтон и Москва больше заинтересованы в том, чтобы выглядеть сильнее путем размещения новых вооружений и обвинений друг друга в том, кто нарушил ДРМСД первым, нежели в том, чтобы предпринять рациональные меры по поддержанию стабильности в Европе", - считает Кантримен.

Важным моментом, по мнению эксперта, является то, что пока происходящие события после распада ДРСМД еще не представляют ядерную проблему для мира. "Российская 9М729, насколько мне известно, не содержит ядерной боеголовки. США и НАТО дали понять, что не собираются оснащать ракеты ядерными боеголовками на территории НАТО. Так что это не является непосредственно ядерной проблемой", - отметил Кантримен.

Отвечая на вопрос, как США смогли за столь короткий срок после выхода из ДРСМД провести это испытание, эксперт пояснил, что "и США, и Россия обладают возможностями по созданию ракет", которые бы нарушали договор. "Это не является технологическим прорывом. Это является модификацией существующих систем. То, что Россия сделала, построив ракету 9M729, является технологией 40-летней давности", - добавил он.

По его словам, после того, как договор прекратил свое существование, США быстро соорудили систему, собранную из разных частей того, что ранее попадало под ограничения ДРСМД. "Похоже, что действия США направлены на то, чтобы вбить гвоздь в гроб Договора о РСМД и дать тем самым понять, что на этом этапе пути назад нет", - подчеркнул собеседник агентства.

Разрушение договора РСМД, одного из столпов глобальной системы стратегической стабильности, произошло после решения США выйти из него, якобы из-за нарушений со стороны России.