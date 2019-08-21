Ъ: систему быстрых платежей могут распространить на расчеты между юрлицами

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Компании могут получить возможность выставлять счета и переводить средства друг другу через систему быстрых платежей (СБП), пишет в среду газета Компании могут получить возможность выставлять счета и переводить средства друг другу через систему быстрых платежей (СБП), пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным издания, на прошлой неделе состоялась закрытая встреча с участием банков-членов ассоциации "Финтех", ЦБ и Национальной системы платежных карт (НСПК), на которой обсуждалось распространение СБП на расчеты между юридическими лицами. Хотя это не первая встреча, где поднимался данный вопрос, именно сейчас появилась некая ясность, как процесс расчетов между компаниями может быть реализован через СБП, отмечают ее участники.

Собеседник издания в крупном банке говорит, что на первом этапе проекта оставят обмен счетами вне рамок СБП и реализуют для компаний возможность переводить друг другу средства через СБП без ввода реквизитов, то есть по аналогии с физлицами.