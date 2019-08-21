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РИА Новости

Число эвакуированных из-за природного пожара на Канарах сократилось вдвое

09:24 21.08.2019 (обновлено: 09:41 21.08.2019)
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© REUTERS / Borja SuarezЛесной пожар на Канарских островах
Лесной пожар на Канарских островах
© REUTERS / Borja Suarez
Лесной пожар на Канарских островах. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Число эвакуированных из-за природного пожара на испанском острове Гран-Канария, одном из крупнейших в популярном среди туристов Канарском архипелаге, сократилось вдвое, более 4,5 тысячам человек разрешили вернуться в свои дома, сообщила местная служба экстренной помощи в Twitter.
"Ввиду благоприятного развития ситуации с пожаром, управление по чрезвычайным ситуациям вчера поздно вечером разрешило возвращение более 4,5 тысячи эвакуированных. Количество людей, находящихся в приютах, сократилось вдвое", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что площадь начавшегося в субботу природного пожара на острове Гран-Канария составляет 12 тысяч гектаров, а число эвакуированных приблизилось к 10 тысячам.
Во вторник утром глава Канарских островов Анхель Виктор Торрес написал в Twitter, что пожар на острове Гран-Канария "начал стихать и теряет потенциал".
Лесной пожар на Канарских островах
20 августа, 10:07РИА Новости
Природный пожар на Канарах начал стихать
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