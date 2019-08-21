Число эвакуированных из-за природного пожара на Канарах сократилось вдвое

"Ввиду благоприятного развития ситуации с пожаром, управление по чрезвычайным ситуациям вчера поздно вечером разрешило возвращение более 4,5 тысячи эвакуированных. Количество людей, находящихся в приютах, сократилось вдвое", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что площадь начавшегося в субботу природного пожара на острове Гран-Канария составляет 12 тысяч гектаров, а число эвакуированных приблизилось к 10 тысячам.