Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T12:17Z
https://ria.ru/20190821/1557726996.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155773/44/1557734460_144:0:2000:1044_1036x0_80_0_0_072d1151d77ee657074ccc43647299e0.jpg
РИА Новости

Русскоязычные пользователи устроили флешмоб в Instagram Сильвестра Сталлоне

09:20 21.08.2019 (обновлено: 12:17 21.08.2019)
38723
© Balboa Productions, 2019Кадр из трейлера фильма "Рэмбо: Последняя кровь"
Кадр из трейлера фильма Рэмбо: Последняя кровь
© Balboa Productions, 2019
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Русскоязычные пользователи инстаграма завалили комментариями пост американского актера Сильвестра Сталлоне.
Артист опубликовал на своей странице новый тизер фильма "Рэмбо: Последняя кровь". Позже под постом появились тысячи комментариев на русском языке — шутки и пересказы различных известных в русскоязычном сегменте Сети мемов.
"Мне нужна твоя одежда и мотоцикл", — шутит пользователь aalsmeervk.
"Сильвестр, не части с постами, не успеваем перебазироваться!" — пишет rusjeweler.
"Родные!!! Как приятно видеть вас здесь, россияне. Я так поняла, с Гаги переключаемся и завоевываем новые территории", — пишет darya_grigoryan.
Ранее юморист Гарик Харламов призвал своих подписчиков подшутить на Сталлоне и заполнить его аккаунт комментариями про "одежду и мотоцикл". Вероятно, это отсылка к реплике героя Арнольда Шварценеггера из фильма "Терминатор 2: Судный день". Многие пользователи отмечают, что пришли на страницу Сталлоне "от Гарика".
Ранее аналогичным образом русскоязычные пользователи комментировали записи певицы Леди Гаги и актера Леонардо Ди Каприо.
Актер Леонардо Ди Каприо во время фотоколла перед премьерой фильма Великий Гэтсби
25 июля, 05:07РИА Новости
Россияне атаковали Instagram Леонардо Ди Каприо с просьбой спасти Байкал
28254461264
Обсудить 5
InstagramСильвестр Сталлоне
Рекомендуем
Кадр из фильма Человек-паук
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
РИА
Новости
Петр Порошенко и министр иностранных дел Украины Павел Климкин
На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа
Протестующий в Кашмире прыгает на машину индийской полиции
Британия добилась в Кашмире своего — и проиграла
Лента
новостей
Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Макрон "благословил Россию на действия": что ждет Украину
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Ирина Алашкевич
Назван доход за год чиновницы, оказавшейся в центре скандала из-за Тулуна
Фото, опубликованное Джессикой Джордж в Twitter
Девушка без комплексов устроила селфи-фотосессию в метро и прославилась
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Иркутская чиновница прокомментировала запись с оскорблениями жителей Тулуна
Модель Тилан Блондо
Самая красивая девушка в мире показала, как отдыхает на Карибах
Флаги стран-участниц саммита G7
МИД прокомментировал возможность участия России в саммите G7
Учения в Калининградской области
Шойгу рассказал о напряженной обстановке на западных границах России
Кадр из фильма Киборги
Был Николай, стал Мыкола. Каких героев предлагает зрителю украинское кино
Военнослужащие армии Украины
Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России
Старший бортпроводник аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дмитрий Ивлицкий
RT запустил продажу футболок с фразой бортпроводника А321
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17ВОЗ призвала изучить влияние микропластика на здоровье
09:14В Тюмени пять рейсов не смогли приземлиться из-за тумана
09:10Иран представил ЗРК собственного производства "Бавар-373"
09:09Четверть россиян опасаются увольнения, показал опрос
09:05В Саратове ищут виновников пожара, при котором погибли два человека
09:02Отец найденной в лесу девочки рассказал о ее самочувствии
08:59"Росатом" предложил строить ледоколы "Лидер" по концессии, пишут СМИ
08:56Захарова ответила на слова Зеленского, связавшего Крым и участие РФ в G8
08:54В Югре нашли обувь одного из пропавших на рыбалке подростков
08:48Российским туристам напомнили об экзотических инфекциях
08:47Ардерн ответила на продажу на Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча
08:38Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
Лента новостейМолния