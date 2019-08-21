Русскоязычные пользователи устроили флешмоб в Instagram Сильвестра Сталлоне

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Русскоязычные пользователи инстаграма завалили комментариями пост американского актера Сильвестра Сталлоне.

Артист опубликовал на своей странице новый тизер фильма "Рэмбо: Последняя кровь". Позже под постом появились тысячи комментариев на русском языке — шутки и пересказы различных известных в русскоязычном сегменте Сети мемов.

"Мне нужна твоя одежда и мотоцикл", — шутит пользователь aalsmeervk.

"Сильвестр, не части с постами, не успеваем перебазироваться!" — пишет rusjeweler.

"Родные!!! Как приятно видеть вас здесь, россияне. Я так поняла, с Гаги переключаемся и завоевываем новые территории", — пишет darya_grigoryan.

Ранее юморист Гарик Харламов призвал своих подписчиков подшутить на Сталлоне и заполнить его аккаунт комментариями про "одежду и мотоцикл". Вероятно, это отсылка к реплике героя Арнольда Шварценеггера из фильма "Терминатор 2: Судный день". Многие пользователи отмечают, что пришли на страницу Сталлоне "от Гарика".