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РИА Новости

В Москве перекроют участок ТТК из-за ремонта в Лефортовском тоннеле

09:20 21.08.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЛефортовский тоннель
Лефортовский тоннель
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Лефортовский тоннель. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Несколько участков Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве будут полностью перекрыты для движения транспорта с 23 по 26 августа из-за проведения ремонтных работ в Лефортовском тоннеле, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
Отмечается, что с 22:00 23 августа до 6:00 26 августа для движения транспорта полностью перекрыт участок внешней стороны ТТК от Нижегородской эстакады до Спартаковской площади.
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Помимо этого, в этот же период будет перекрыто движение по внутренней стороне ТТК от Спартаковской площади до Нижегородской эстакады.
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