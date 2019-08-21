В Москве перекроют участок ТТК из-за ремонта в Лефортовском тоннеле

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Несколько участков Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве будут полностью перекрыты для движения транспорта с 23 по 26 августа из-за проведения ремонтных работ в Лефортовском тоннеле, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Отмечается, что с 22:00 23 августа до 6:00 26 августа для движения транспорта полностью перекрыт участок внешней стороны ТТК от Нижегородской эстакады до Спартаковской площади.