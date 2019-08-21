Эксперт оценил, когда США смогут разместить в ЕС новые ракеты

ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости, Татьяна Смайловски. США не смогут быстро разместить в Европе крылатые ракеты наземного базирования по техническим и политическим причинам, заявил РИА Новости экс-помощник госсекретаря США Томас Кантримен.

Пентагон 19 августа объявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. Договор перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров. Испытание ракеты прошло 18 августа. Позднее в Пентагоне подтвердили РИА Новости, что была испытана модификация крылатой ракеты Tomahawk, предназначенная для поражения наземных целей. Представитель пресс-службы Пентагона подполковник Роберт Карвер также сообщил агентству, что для испытаний использовалась пусковая установка Mk-41, но другой конфигурации, чем та, которая установлена на американской базе в Румынии.

Собеседник агентства не считает, что США смогут разместить крылатые ракеты наземного базирования в ближайшем будущем.

"Я не думаю, что это произойдет скоро. Соглашение с Польшей, с Румынией и с союзниками по НАТО охватывает размещение оборонительных ракет (систем ПРО - ред.). Это совсем другой вопрос - добиться консенсуса от НАТО и разрешения от таких стран как Румыния и Польша на размещение новых наступательных ракет на их территории", - сказал собеседник агентства.