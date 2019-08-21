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РИА Новости

Эксперт оценил, когда США смогут разместить в ЕС новые ракеты

09:16 21.08.2019 (обновлено: 09:18 21.08.2019)
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© Фото : DOD video stillИспытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии. 20 августа 2019
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии. 20 августа 2019
© Фото : DOD video still
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии. 20 августа 2019. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости, Татьяна Смайловски. США не смогут быстро разместить в Европе крылатые ракеты наземного базирования по техническим и политическим причинам, заявил РИА Новости экс-помощник госсекретаря США Томас Кантримен.
Пентагон 19 августа объявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. Договор перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров. Испытание ракеты прошло 18 августа. Позднее в Пентагоне подтвердили РИА Новости, что была испытана модификация крылатой ракеты Tomahawk, предназначенная для поражения наземных целей. Представитель пресс-службы Пентагона подполковник Роберт Карвер также сообщил агентству, что для испытаний использовалась пусковая установка Mk-41, но другой конфигурации, чем та, которая установлена на американской базе в Румынии.
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Разработка новой ракеты началась в США в феврале, заявили в Пентагоне
Собеседник агентства не считает, что США смогут разместить крылатые ракеты наземного базирования в ближайшем будущем.
"Я не думаю, что это произойдет скоро. Соглашение с Польшей, с Румынией и с союзниками по НАТО охватывает размещение оборонительных ракет (систем ПРО - ред.). Это совсем другой вопрос - добиться консенсуса от НАТО и разрешения от таких стран как Румыния и Польша на размещение новых наступательных ракет на их территории", - сказал собеседник агентства.
Бывший дипломат уверен, что "это не произойдет быстро как по техническим, так и по политическим причинам".
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