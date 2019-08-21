Опера Лос-Анджелеса начала расследование обвинений в адрес Доминго

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Опера Лос-Анджелеса заявила, что в срочном порядке начинает "тщательное и независимое" расследование в отношении испанского оперного певца Пласидо Доминго, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает газета Los Angeles Times.

По данным издания, для проведения расследования лос-анджелесская опера наняла адвоката фирмы Gibson, Dunn & Crutcher Дебру Вонг Ян, которая ранее являлась федеральным прокурором в центральном округе Калифорнии. Сообщается, что расследование начнется незамедлительно.

Ранее восемь певиц и одна танцовщица сообщили агентству Ассошиэйтед Пресс, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны Доминго в разное время с 1980-х годов. Сам 78-летний Доминго отрицает все обвинения. Опера Сан-Франциско и симфонический оркестр Филадельфии отменили выступления тенора.

Ранее и. о. министра культуры Испании Хосе Гирао также заявил, что обвинения в сексуальных домогательствах в адрес Доминго должны быть доказаны, прежде чем делать какие-либо выводы. Он обратил внимание, что только одна из женщин сделала заявление открыто, остальные выступили анонимно.