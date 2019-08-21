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РИА Новости
Культура

Опера Лос-Анджелеса начала расследование обвинений в адрес Доминго

09:11 21.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПласидо Доминго в Москве
Пласидо Доминго в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Пласидо Доминго в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Опера Лос-Анджелеса заявила, что в срочном порядке начинает "тщательное и независимое" расследование в отношении испанского оперного певца Пласидо Доминго, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает газета Los Angeles Times.
По данным издания, для проведения расследования лос-анджелесская опера наняла адвоката фирмы Gibson, Dunn & Crutcher Дебру Вонг Ян, которая ранее являлась федеральным прокурором в центральном округе Калифорнии. Сообщается, что расследование начнется незамедлительно.
Оперный певец Пласидо Доминго. Архив
17 августа, 14:23Культура
В Королевском театре Мадрида не стали отменять выступления Пласидо Доминго
Ранее восемь певиц и одна танцовщица сообщили агентству Ассошиэйтед Пресс, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны Доминго в разное время с 1980-х годов. Сам 78-летний Доминго отрицает все обвинения. Опера Сан-Франциско и симфонический оркестр Филадельфии отменили выступления тенора.
Ранее и. о. министра культуры Испании Хосе Гирао также заявил, что обвинения в сексуальных домогательствах в адрес Доминго должны быть доказаны, прежде чем делать какие-либо выводы. Он обратил внимание, что только одна из женщин сделала заявление открыто, остальные выступили анонимно.
Европейская программа выступлений Пласидо Доминго на этот и будущий годы пока не претерпела изменений. Миланский оперный театр Ла Скала, лондонский Ковент-Гарден и Зальцбургский фестиваль заявили, что не изменят свои программы. Дворец искусств королевы Софии, расположенный в испанской Валенсии, собирается дождаться выяснения обстоятельств предъявленных обвинений. Концерт, запланированный в московском Крокус Сити Холле на 17 октября, также пока отменять не планируют.
Испанский оперный певец Пласидо Доминго
14 августа, 15:01Культура
Певица прокомментировала обвинения Пласидо Доминго в домогательствах
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КультураПласидо ДомингоКалифорнияИспания
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