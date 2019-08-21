В Японии допустили, что КНДР смогла создать уменьшенную атомную боеголовку

ТОКИО, 21 авг – РИА Новости. Северной Корее уже удалось создать миниатюрный атомный заряд и произвести ядерную боеголовку, такие выводы, по данным японской газеты "Иомиури", содержатся в еще не обнародованной "Белой книге обороны" за 2019 год.
В отношении ядерных разработок КНДР указывается, что "очевидно, (Северная Корея) уже осуществила миниатюризацию (атомного заряда) и (создание ядерной) боеголовки".
По сравнению с высказанным в прошлом году допущением, что КНДР "возможно, приближается к реализации" подобных планов, новая редакция Книги указывает на большую обеспокоенность Японии ядерной программой Северной Кореи, в частностью, способностью вооруженных сил этой страны разместить ядерные боеголовки на своих баллистических ракетах.
В целом, военные программы КНДР расцениваются Японией, как "серьезная и приближающаяся угроза".
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