В Японии допустили, что КНДР смогла создать уменьшенную атомную боеголовку

В отношении ядерных разработок КНДР указывается, что "очевидно, (Северная Корея) уже осуществила миниатюризацию (атомного заряда) и (создание ядерной) боеголовки".

По сравнению с высказанным в прошлом году допущением, что КНДР "возможно, приближается к реализации" подобных планов, новая редакция Книги указывает на большую обеспокоенность Японии ядерной программой Северной Кореи, в частностью, способностью вооруженных сил этой страны разместить ядерные боеголовки на своих баллистических ракетах.