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РИА Новости

В Одессе опознали восемь из девяти погибших при пожаре в отеле

09:06 21.08.2019
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© ГУ ДСНС України в Одеській областіНа месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, Украина. 17 августа 2019
На месте пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, Украина. 17 августа 2019
© ГУ ДСНС України в Одеській області
КИЕВ, 21 авг - РИА Новости. Восемь из девяти погибших в результате пожара в отеле "Токио стар" в Одессе уже опознали, среди погибших есть ребенок, передает местное издание "Думская" со ссылкой на полицию.
Пожар в отеле "Токио стар" произошел 17 августа. Пламя охватило около 1 тысячи квадратных метров. Девять человек погибли, еще десять пострадали. В госслужбе по ЧС области сообщили, что в июле в отеле планировалась проверка пожарной безопасности, но из-за смены формы собственности представителя госслужбы не допустили на объект. Суд в Одессе арестовал владельца отеля Вадима Черного. Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что среди погибших при пожаре гражданка Австралии, всего опознали шесть тел.
На месте пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, Украина. 17 августа 2019
19 августа, 12:24РИА Новости
При пожаре в отеле в Одессе погибла гражданка Австралии, сообщили СМИ
"Восемь из девяти погибших в результате пожара в отеле "Токио стар" уже опознаны", - говорится в сообщении.
По данным издания, среди погибших – женщина и ее 10-летняя дочь из Сум, молодая пара из Одесской области, двое жителей Киева, житель Днепра и гражданка Австралии.
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Геннадий ТрухановОдессаУкраинаВ мире
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