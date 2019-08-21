В Одессе опознали восемь из девяти погибших при пожаре в отеле

КИЕВ, 21 авг - РИА Новости. Восемь из девяти погибших в результате пожара в отеле "Токио стар" в Одессе уже опознали, среди погибших есть ребенок, передает местное издание "Думская" со ссылкой на полицию.
Пожар в отеле "Токио стар" произошел 17 августа. Пламя охватило около 1 тысячи квадратных метров. Девять человек погибли, еще десять пострадали. В госслужбе по ЧС области сообщили, что в июле в отеле планировалась проверка пожарной безопасности, но из-за смены формы собственности представителя госслужбы не допустили на объект. Суд в Одессе арестовал владельца отеля Вадима Черного. Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что среди погибших при пожаре гражданка Австралии, всего опознали шесть тел.
"Восемь из девяти погибших в результате пожара в отеле "Токио стар" уже опознаны", - говорится в сообщении.
По данным издания, среди погибших – женщина и ее 10-летняя дочь из Сум, молодая пара из Одесской области, двое жителей Киева, житель Днепра и гражданка Австралии.