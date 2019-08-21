Спасатели подвозят воду для жителей Луганской области

КИЕВ, 21 авг - РИА Новости. Спасатели подвозят техническую и питьевую воду для жителей Луганской области Украины, которые остались без водоснабжения из-за отключения коммунального предприятия "Лисичанскводоканал", сообщила в среду пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.

В понедельник пресс-служба энергетической компании "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) сообщила, что "Лисичанскводоканал" отключили от электроэнергии из-за долгов. Госслужба по ЧС сообщила, что без воды остались около 80 тысяч жителей Луганской области.

"В течение суток населению подвезено 76 м3 технической и 40 м3 питьевой воды (из них подразделениями Госслужбы по ЧС 61 м3 технической и 40 м3 питьевой воды)", - говорится в сообщении.