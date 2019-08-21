Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T08:50Z
https://ria.ru/20190821/1557726418.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/15783/17/157831791_0:340:3010:2033_1036x0_80_0_0_9c6771b53da875740fc711b8e468e673.jpg
РИА Новости

Спасатели подвозят воду для жителей Луганской области

08:50 21.08.2019
4392
© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкБутылка с водой
Бутылка с водой
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
Бутылка с водой. Архивное фото
КИЕВ, 21 авг - РИА Новости. Спасатели подвозят техническую и питьевую воду для жителей Луганской области Украины, которые остались без водоснабжения из-за отключения коммунального предприятия "Лисичанскводоканал", сообщила в среду пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
В понедельник пресс-служба энергетической компании "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) сообщила, что "Лисичанскводоканал" отключили от электроэнергии из-за долгов. Госслужба по ЧС сообщила, что без воды остались около 80 тысяч жителей Луганской области.
Кран в ванной комнате
20 августа, 09:27РИА Новости
На Украине в Луганской области около 80 тысяч жителей остались без воды
"В течение суток населению подвезено 76 м3 технической и 40 м3 питьевой воды (из них подразделениями Госслужбы по ЧС 61 м3 технической и 40 м3 питьевой воды)", - говорится в сообщении.
"Лисичанскводоканал", помимо Лисичанска, обеспечивает питьевой водой жителей городов Новодружеск и Приволье, а также село Стекольное и близлежащие шахты. В этих населенных пунктах проживают около 160 тысяч человек. ЛЭО принадлежит бизнесмену Константину Григоришину и является монополистом в поставках электроэнергии в Луганской области.
1330312
Луганская областьУкраинаВ мире
Рекомендуем
Поврежденный мост у КПП Станица Луганская
Киев назвал условия начала ремонта моста в Станице Луганской
РИА
Новости
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко
Иркутский губернатор призвал изучить запись с оскорблениями жителей Тулуна
Военнослужащие армии Украины
Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России
Кран в ванной комнате
На Украине в Луганской области около 80 тысяч жителей остались без воды
Лента
новостей
Петр Порошенко и министр иностранных дел Украины Павел Климкин
На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Сенатор Алексей Пушков
Пушков прокомментировал озвученные в Европе условия возврата России в G8
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
В Совфеде предложили расширить G7 до G10
Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Макрон "благословил Россию на действия": что ждет Украину
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии. 20 августа 2019
Эксперт оценил, когда США смогут разместить в ЕС новые ракеты
Владивосток
Ветер сломал одну из старейших достопримечательностей во Владивостоке
Ученики школы № 6 города Ялты во время торжественных мероприятий перед началом линейки, посвященных Дню знаний
В Госдуме предложили ввести "первосентябрьский капитал"
Кадр из трейлера фильма Рэмбо: Последняя кровь
Русскоязычные пользователи устроили флешмоб в Instagram Сильвестра Сталлоне
Президент Франции Эммануэль Макрон принимает президента США Дональда Трампа
Трамп и Макрон договорились пригласить Россию на G7, сообщила журналистка
Протестующий в Кашмире прыгает на машину индийской полиции
Британия добилась в Кашмире своего — и проиграла
Здание Министерства Юстиции России
Россия потребовала пересмотра арбитражного решения по иску Ощадбанка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:18СК начал проверку после пожара на теплоходе в Петербурге, где погиб механик
09:17В Крыму прокомментировали слова Зеленского о возвращении полуострова
09:17ВОЗ призвала изучить влияние микропластика на здоровье
09:14В Тюмени пять рейсов не смогли приземлиться из-за тумана
09:10Иран представил ЗРК собственного производства "Бавар-373"
09:09Четверть россиян опасаются увольнения, показал опрос
09:05В Саратове ищут виновников пожара, при котором погибли два человека
09:02Отец найденной в лесу девочки рассказал о ее самочувствии
08:59"Росатом" предложил строить ледоколы "Лидер" по концессии, пишут СМИ
08:56Захарова ответила на слова Зеленского, связавшего Крым и участие РФ в G8
08:54В Югре нашли обувь одного из пропавших на рыбалке подростков
08:48Российским туристам напомнили об экзотических инфекциях
08:47Ардерн ответила на продажу на Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча
08:38Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
Лента новостейМолния