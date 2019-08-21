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РИА Новости

Судно Open Arms с мигрантами причалило к Лампедузе

08:40 21.08.2019
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© AP Photo / Felipe DanaИспанская организация Proactiva Open Arms спасает мигрантов и беженцев у берегов Ливии
Испанская организация Proactiva Open Arms спасает мигрантов и беженцев у берегов Ливии
© AP Photo / Felipe Dana
Испанская организация Proactiva Open Arms спасает мигрантов и беженцев у берегов Ливии . Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Спасательное судно испанской НПО Open Arms с мигрантами в среду утром причалило к берегу итальянского острова Лампедуза, после того как прокурор города Агридженто Луиджи Патронаджио постановил начать немедленную высадку всех находящихся на борту людей, сообщает испанский телеканал La Sexta.
"Прокуратура Агридженто постановила (начать) немедленную высадку в порту Лампедузы всех людей, находящихся на порту Open Arms, и (произвести) временное задержание судна. Наконец кошмар закончился, и 83 человека на борту получат экстренную помощь на суше", - говорится в сообщении Open Arms. "После 19 дней в плену на палубе корабля все находящиеся на борту люди ступят на берег", - добавила Open Arms.
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20 августа, 15:30РИА Новости
Прокурор сообщил об опасной ситуации на борту судна с мигрантами Open Arms
Ранее сообщалось, что итальянская прокуратура наложила арест на судно испанской НПО Open Arms и распорядилась переправить их на берег. Решение о конфискации судна, как сообщил телеканал TGCOM24, принято прокурором города Агридженто Луиджи Патронаджио после того, как он побывал на борту в сопровождении полиции и врачей. Следствие также открыло дело по статье о неисполнении служебных обязанностей, которое дополнит уже начато расследование о незаконном лишении свободы.
Ранее Патронаджио назвал ситуацию на борту Open Arms "взрывоопасной": мигранты стали бросаться в воду в попытке добраться до берега. Их спасли катера итальянской береговой охраны и доставили на берег. Еще 11 человек забрали с корабля из "санитарных соображений".
После того, как власти Италии категорически запретили судну входить в порт, испанские власти предложили ему проследовать в андалусийский порт Альхесирас. Получив отказ активистов, Испания выразила готовность принять мигрантов на Балеарских островах – либо в Пальма-де-Мальорке, либо в Маоне. В понедельник министр транспорта Италии Данило Тонинелли, в чьем ведении находится береговая охрана, заявил, что готов предоставить для перевозки свои корабли.
Однако НПО Proactiva Open Arms не согласилась направить судно в испанские порты, ссылаясь на "невыносимую ситуацию" на борту и расстояние, но готова переправить мигрантов на чартерном рейсе.
Ранее о готовности принять участие в распределении мигрантов, находящихся на борту корабля 19 дней, сообщили Франция, Германия, Румыния, Португалия, Испания и Люксембург.
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20 августа, 12:58РИА Новости
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