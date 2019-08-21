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РИА Новости

В Пекине зарегистрировали случай заражения человека птичьим гриппом H5N6

08:37 21.08.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСтетоскоп
Стетоскоп
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Стетоскоп. Архивное фото
ПЕКИН, 21 авг - РИА Новости. Случай заражения человека птичьим гриппом H5N6 зарегистрирован в Пекине, говорится в обнародованном в среду сообщении центра по контролю и профилактике заболеваний китайской столицы.
"17 августа 2019 года в Пекине зарегистрирован случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H5N6. Заразившаяся женщина 59 лет приехала в Пекин 3 месяца назад", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что симптомы у женщины начали проявляться ещё 6 августа, перед этим женщина имела непосредственный контакт с живой домашней птицей. После предварительного расследования удалось выявить, что птица была завезена из другой провинции, из какой не уточняется.
В настоящее время соответствующие городские органы предпринимают необходимые меры профилактики и контроля распространения заболевания.
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Подчёркивается, что этот тип птичьего гриппа ранее был зарегистрирован и в других районах Китая, он не передаётся от человека к человеку.
Власти призывают жителей города избегать контакта с живой птицей и в случае появления такой необходимости использовать необходимые средства защиты.
Согласно обнародованной статистике, в период с 8 по 12 августа этого года в Пекине зарегистрировано 2862 случая заражения 19-ю различными инфекционными заболеваниями, подтверждено 4 летальных исхода. Самыми распространенными инфекционными заболеваниями за обозначенный период стали вирусная пузырчатка полости рта и конечностей, инфекционная диарея, дизентерия, туберкулёз лёгких, вирусный гепатит.
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