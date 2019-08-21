Иркутский губернатор призвал изучить запись с оскорблениями жителей Тулуна

МОСКВА/ИРКУТСК, 21 авг - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко инициировал проведение служебного расследования в отношении руководителя пресс-службы главы региона Ирины Алашкевич после появления аудиозаписи, на которой она якобы нецензурно высказывается в отношении жителей Тулуна, собравшихся на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Аудиозапись, где женщина в оскорбительной форме высказывается о жертвах наводнения в Тулуне, появилась в соцсетях несколько дней назад. В ней рассказывается о приезде Путина в Тулун и о реакции людей на встречу с президентом. В записи, в частности, говорится: "Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном — и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования". В среду сама Алашкевич заявила РИА Новости, что считает эту аудиозапись фальсификацией.

"Губернатор Сергей Левченко инициировал проведение служебного расследования в отношении руководителя пресс-службы и информации губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области Ирины Алашкевич. Подлинность записи, а также возможный ее монтаж проверит специализированная организация. На время проверки Ирина Алашкевич c 20 августа находится в отпуске", - говорится в сообщении пресс-службы главы региона.