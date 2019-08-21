Иркутский губернатор призвал изучить запись с оскорблениями жителей Тулуна

МОСКВА/ИРКУТСК, 21 авг - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко инициировал проведение служебного расследования в отношении руководителя пресс-службы главы региона Ирины Алашкевич после появления аудиозаписи, на которой она якобы нецензурно высказывается в отношении жителей Тулуна, собравшихся на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
Аудиозапись, где женщина в оскорбительной форме высказывается о жертвах наводнения в Тулуне, появилась в соцсетях несколько дней назад. В ней рассказывается о приезде Путина в Тулун и о реакции людей на встречу с президентом. В записи, в частности, говорится: "Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном — и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования". В среду сама Алашкевич заявила РИА Новости, что считает эту аудиозапись фальсификацией.
"Губернатор Сергей Левченко инициировал проведение служебного расследования в отношении руководителя пресс-службы и информации губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области Ирины Алашкевич. Подлинность записи, а также возможный ее монтаж проверит специализированная организация. На время проверки Ирина Алашкевич c 20 августа находится в отпуске", - говорится в сообщении пресс-службы главы региона.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали 6. Всего пострадало более 45 тысяч человек. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС по региону, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.