Пенс установил новый дедлайн для представления планов миссий на Луну и Марс

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс установил новый дедлайн для представления планов миссий НАСА на Луну и Марс, передает телекомпания Вице-президент США Майк Пенс установил новый дедлайн для представления планов миссий НАСА на Луну и Марс, передает телекомпания WFTV

Новый дедлайн был установлен после встречи Национального космического совета с вице-президентом во вторник, которая была посвящена миссиям НАСА на Луну и Марс. По данным телеканала, для предоставления плана по устойчивому изучению поверхности Луны и развитию экипажных миссий на Марс у НАСА в распоряжении менее двух месяцев.

"Наша миссия от Луны до Марса идет по плану, и Америка вновь лидирует в области пилотируемых полетов с целью исследования космического пространства. Даже не сомневайтесь", - заявил Пенс.

По его словам, новая ракета, которая доставит астронавтов на орбиту Луны, должна быть полностью собрана до конца года.