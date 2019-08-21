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РИА Новости

Пенс установил новый дедлайн для представления планов миссий на Луну и Марс

08:30 21.08.2019
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© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Майк Пенс
Вице-президент США Майк Пенс
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Майк Пенс. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс установил новый дедлайн для представления планов миссий НАСА на Луну и Марс, передает телекомпания WFTV.
Новый дедлайн был установлен после встречи Национального космического совета с вице-президентом во вторник, которая была посвящена миссиям НАСА на Луну и Марс. По данным телеканала, для предоставления плана по устойчивому изучению поверхности Луны и развитию экипажных миссий на Марс у НАСА в распоряжении менее двух месяцев.
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"Наша миссия от Луны до Марса идет по плану, и Америка вновь лидирует в области пилотируемых полетов с целью исследования космического пространства. Даже не сомневайтесь", - заявил Пенс.
По его словам, новая ракета, которая доставит астронавтов на орбиту Луны, должна быть полностью собрана до конца года.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа объявила о задаче по ускорению лунной программы и отправке человека на поверхность Луны в 2024 году. Ранее НАСА планировало сделать это к 2028 году.
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