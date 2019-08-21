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РИА Новости

СМИ: в российский мессенджер "Серафим" могут внедрить систему платежей

08:19 21.08.2019
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© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой
© Depositphotos / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Банк России обсуждает интеграцию своей Системы быстрых платежей (СБП) с мессенджером "Серафим", сообщает в среду газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
"Серафим" – созданный в России корпоративный мессенджер, который используется для обеспечения безопасности коммуникаций в госкомпаниях и крупном бизнесе.
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В Банке России изданию сообщили, что в настоящий момент вопрос интеграции системы с мессенджером прорабатывается.
"Возможность платежей в СБП через мессенджеры была изначально заложена в концепции системы. В настоящий момент мы изучаем этот вопрос", - ответил регулятор на запрос газеты.
Россияне с помощью системы быстрых платежей могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, скоро в рамках системы будет доступна оплата товаров и услуг по QR-коду. Банк России обязал системно значимые банки подключиться к СБП с 1 октября 2019 года, а банки с универсальной лицензией - с 1 октября 2020 года.
Максимальная сумма перевода в системе быстрых платежей составляет 600 тысяч рублей, при этом банки-участники могут устанавливать дополнительные лимиты на переводы средств.
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