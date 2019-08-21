СМИ: в российский мессенджер "Серафим" могут внедрить систему платежей

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Банк России обсуждает интеграцию своей Системы быстрых платежей (СБП) с мессенджером "Серафим", сообщает в среду газета Банк России обсуждает интеграцию своей Системы быстрых платежей (СБП) с мессенджером "Серафим", сообщает в среду газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

"Серафим" – созданный в России корпоративный мессенджер, который используется для обеспечения безопасности коммуникаций в госкомпаниях и крупном бизнесе.

В Банке России изданию сообщили, что в настоящий момент вопрос интеграции системы с мессенджером прорабатывается.

"Возможность платежей в СБП через мессенджеры была изначально заложена в концепции системы. В настоящий момент мы изучаем этот вопрос", - ответил регулятор на запрос газеты.

Россияне с помощью системы быстрых платежей могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, скоро в рамках системы будет доступна оплата товаров и услуг по QR-коду. Банк России обязал системно значимые банки подключиться к СБП с 1 октября 2019 года, а банки с универсальной лицензией - с 1 октября 2020 года.