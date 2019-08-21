Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 пригласили на отдых в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Экипаж самолета А321, 15 августа совершившего жесткую посадку в Подмосковье, приглашен на отдых в одну из южнобережных здравниц Крыма, сообщил глава городской администрации Ялты Алексей Челпанов.

"От имени всех ялтинцев мы пригласили героический экипаж и их семьи на отдых в Ялту и готовы оказать всю необходимую помощь в размещении в одной из южнобережных здравниц. Письмо с соответствующим приглашением нами уже отправлено в "Уральские авиалинии", - сказал РИА Новости Челпанов.

Глава администрации также подчеркнул, что климат южного берега Крыма хорошо подходит для восстановления сил и реабилитации людей, которые много времени проводят в небе.

"Не зря именно на Южный берег еще с советских времен приезжают космонавты для оздоровления и восстановления своих сил", - сказал Челпанов.