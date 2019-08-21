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РИА Новости

Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 пригласили на отдых в Крым

08:14 21.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Колчин / Перейти в фотобанкКомандир экипажа лайнера Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов (слева) и второй пилот Георгий Мурзин на церемонии чествования
Командир экипажа лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов (слева) и второй пилот Георгий Мурзин на церемонии чествования
© РИА Новости / Алексей Колчин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Экипаж самолета А321, 15 августа совершившего жесткую посадку в Подмосковье, приглашен на отдых в одну из южнобережных здравниц Крыма, сообщил глава городской администрации Ялты Алексей Челпанов.
"От имени всех ялтинцев мы пригласили героический экипаж и их семьи на отдых в Ялту и готовы оказать всю необходимую помощь в размещении в одной из южнобережных здравниц. Письмо с соответствующим приглашением нами уже отправлено в "Уральские авиалинии", - сказал РИА Новости Челпанов.
Глава администрации также подчеркнул, что климат южного берега Крыма хорошо подходит для восстановления сил и реабилитации людей, которые много времени проводят в небе.
"Не зря именно на Южный берег еще с советских времен приезжают космонавты для оздоровления и восстановления своих сил", - сказал Челпанов.
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
19 августа, 12:42РИА Новости
"Уральские авиалинии" начали выплату компенсаций пассажирам А321
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнял рейс по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. За медпомощью обратились 76 человек, госпитализирована только одна женщина, остальным помощь была оказана амбулаторно. Президент России присвоил летчикам, посадившим самолет, звания Героев России.
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомРосавиацияУральские авиалинииМосковская областьКрымОбщество
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