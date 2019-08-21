На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла на 2,5 километра

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 авг — РИА Новости. Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 2,5 километра над уровнем моря, сообщает группа наблюдения за вулканической активностью "KVERT" Института сейсмологии и вулканологии ДВО РАН.

"В среду днём по местному времени произошел пепловый выброс на вулкане Карымский. Его высота составила до 2,5 тысячи метров над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился на 52 километра в юго-западном направлении от вулкана", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пеплопадов в населённых пунктах Камчатского края не зарегистрировано.