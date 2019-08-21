Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T08:10Z
https://ria.ru/20190821/1557725981.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155149/62/1551496275_0:71:960:611_1036x0_80_0_0_e1e6407e7b87ec8dbda8ea48d3c22612.jpg
РИА Новости

На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла на 2,5 километра

08:10 21.08.2019
218
© Н. Балахонцева / Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERTВулкан Карымский
Вулкан Карымский
© Н. Балахонцева / Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 авг — РИА Новости. Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 2,5 километра над уровнем моря, сообщает группа наблюдения за вулканической активностью "KVERT" Института сейсмологии и вулканологии ДВО РАН.
"В среду днём по местному времени произошел пепловый выброс на вулкане Карымский. Его высота составила до 2,5 тысячи метров над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился на 52 километра в юго-западном направлении от вулкана", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, пеплопадов в населённых пунктах Камчатского края не зарегистрировано.
Вулкан Карымский расположен в восточной части полуострова Камчатка, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана — 1486 метров.
Вулкан Эбеко
12 августа, 10:14РИА Новости
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил трехкилометровый столб пепла
110000
Обсудить 0
Камчатский крайПроисшествия
Рекомендуем
Командир экипажа лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов (слева) и второй пилот Георгий Мурзин на церемонии чествования
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 пригласили на отдых в Крым
РИА
Новости
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
При тушении пожара в деревне под Красноярском нашли тела трех человек
Подтопленный район в Амурской области
Около 300 домов в Приамурье могут признать аварийными из-за паводка
Протесты в Индонезии
В восточной Индонезии продолжаются массовые протесты
Лента
новостей
Жаркий день
Полные люди переносят жару легче худых, заявили ученые
Паводок в Хабаровском крае
Сотрудники МЧС спасли шесть котов c затопленной дачи под Хабаровском
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае
В Приморье восстановили проезд ко всем отрезанным паводком селам
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Число жертв ДТП на трассе в Якутии выросло до шести человек
Робот Федор
Экс-астронавт НАСА рассказал о недостатках робота "Федора"
Робот на выставке
Эксперт рассказала, в каких сферах в России больше всего нужны роботы
Джордж Пелл
В Австралии осужденный за изнасилования детей кардинал проиграл апелляцию
Девушка со смартфоном и банковской картой
СМИ: в российский мессенджер "Серафим" могут внедрить систему платежей
Кадр из фильма Киборги
"Не моя война". Почему украинцы не смотрят пропагандистских "Киборгов"
Тушение лесных пожаров
Площадь лесных пожаров в РФ увеличилась на восемь тысяч гектаров за сутки
Выпуск на волю косаток из китовой тюрьмы
Высокий уровень Амура не мешает перевозке по реке косаток из бухты Средняя
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37В Пекине зарегистрировали случай заражения человека птичьим гриппом H5N6
08:35Иркутский губернатор призвал изучить запись с оскорблениями жителей Тулуна
08:33В Красном море на борту иранского танкера произошла техническая неполадка
08:30Пенс установил новый дедлайн для представления планов миссий на Луну и Марс
08:19СМИ: в российский мессенджер "Серафим" могут внедрить систему платежей
08:14Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 пригласили на отдых в Крым
08:12Воздух в Москве в среду прогреется до 24-28 градусов
08:10На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла на 2,5 километра
08:04Источник: сотрудников Ростеха в 2021 году начнут переселять в "Ростех-сити"
07:56При тушении пожара в деревне под Красноярском нашли тела трех человек
07:52В индийской части Кашмира полицейский погиб в перестрелке с боевиками
07:43Facebook позволит пользователям контролировать данные о них с других сайтов
07:35В восточной Индонезии продолжаются массовые протесты
07:32В Госдуме предложили ввести "первосентябрьский капитал"
07:30Ущерб от атак хакерской группы Silence приблизился к 300 миллионам рублей
06:59Число жертв ДТП на трассе в Якутии выросло до шести человек
06:51В Приморье восстановили проезд ко всем отрезанным паводком селам
06:48Количество лесных пожаров в Якутии за сутки сократилось на 34 очага
06:38В Ташкенте произошел сильный пожар в телецентре
06:27Эксперт рассказала, в каких сферах в России больше всего нужны роботы
Лента новостейМолния