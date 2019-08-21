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РИА Новости

При тушении пожара в деревне под Красноярском нашли тела трех человек

07:56 21.08.2019
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 21 авг - РИА Новости. Пожарные во время тушения горящего неэксплуатируемого здания в деревне под Красноярском нашли тела трех человек, сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка МЧС.
По ее данным, пожар произошел в ночь на среду в деревне Минино.
"Емельяновский район, деревня Минино, СНТ "Заимка" в 22.41 (мск) 20.08.2019 произошел пожар в неэксплуатируемом строении по рангу 1. Пожар ликвидирован 00:53 (мск) на площади 30 кв. метров... При разборе завалов найдены тела трёх человек", - сообщили в МЧС.
По данным пресс-службы, причина пожара устанавливается. От МЧС привлекалось 4 автоцистерны и 11 человек.
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