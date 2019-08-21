При тушении пожара в деревне под Красноярском нашли тела трех человек

КРАСНОЯРСК, 21 авг - РИА Новости. Пожарные во время тушения горящего неэксплуатируемого здания в деревне под Красноярском нашли тела трех человек, сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка МЧС.

По ее данным, пожар произошел в ночь на среду в деревне Минино.

"Емельяновский район, деревня Минино, СНТ "Заимка" в 22.41 (мск) 20.08.2019 произошел пожар в неэксплуатируемом строении по рангу 1. Пожар ликвидирован 00:53 (мск) на площади 30 кв. метров... При разборе завалов найдены тела трёх человек", - сообщили в МЧС.