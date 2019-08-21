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РИА Новости

В индийской части Кашмира полицейский погиб в перестрелке с боевиками

07:52 21.08.2019
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© REUTERS / Mukesh GuptaСотрудники службы безопасности Индии
Сотрудники службы безопасности Индии
© REUTERS / Mukesh Gupta
Сотрудники службы безопасности Индии
НЬЮ-ДЕЛИ, 21 авг - РИА Новости. По меньшей мере один сотрудник правоохранительных органов Индии погиб, еще один получил тяжелые ранения в ходе перестрелки с террористами в союзной территории Джамму и Кашмир, сообщил представитель местной полиции Амардип Парихар.
"Перестрелка завершилась. Один террорист уничтожен, его личность устанавливается. Оружие и боеприпасы боевиков конфискованы. Один из наших коллег погиб в бою, другой – ранен. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь в армейском госпитале", - написал Парихар в своем аккаунте в Twitter.
По информации полиции, стычка с боевиками началась во вторник вечером и продолжалась большую часть ночи. Это стало первым случаем столкновений индийских правоохранителей с террористами в Кашмире после отмены 370-й статьи Конституции республики, наделявшей этот регион особым статусом.
Пятого августа президент Индии Рам Натх Ковинд одобрил подготовленное правительством предложение, упраздняющее 370-ю статью конституции, в соответствии с которой штат Джамму и Кашмир имел особую автономию. Вслед за этим штат был разделен на две союзные территории: Джамму и Кашмир и Ладакх. При этом союзная территория Джамму и Кашмир сохранила свой законодательный орган (ассамблею), в то время как Ладакх получил статус союзной территории, не имеющей регионального парламента.
До принятия этого законодательного положения штат Джамму и Кашмир имел особую автономию. Она подразумевала, что все законы, принятые центральными властями (за исключением касающихся вопросов обороны, внешних связей и ряда других), должны были получать одобрение местной ассамблеи, а также давала региону ряд других преимуществ.
Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши
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