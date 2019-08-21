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РИА Новости

Facebook позволит пользователям контролировать данные о них с других сайтов

07:43 21.08.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваFacebook
Facebook
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Facebook. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Facebook анонсировала новую функцию, позволяющую пользователям видеть и контролировать информацию, которой другие приложения и сайты делятся с социальной сетью.
"Off-Facebook Activity позволяет вам увидеть сводку приложений и сайтов, которые присылают нам информацию о вашей деятельности, и очистить эту информацию с вашего аккаунта, если вы хотите", - говорится в сообщении, опубликованном в блоге Facebook.
В частности, речь идет о таргетированной рекламе.
Как ожидается, функция будет вводиться постепенно. Первыми ее смогут опробовать жители Ирландии, Южной Кореи и Испании. Цель этого обновления - дать людям больше информации о принципах работы соцсети и инструментов контроля.
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