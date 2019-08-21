В Госдуме предложили ввести "первосентябрьский капитал"

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести “первосентябрьский капитал”, чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести “первосентябрьский капитал”, чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT

Соответствующее обращение депутат направил вице-премьеру Татьяне Голиковой. Он уверен, что позволить себе сборы ребенка в школу может не каждая семья, особенно в регионах. По его словам, родители вынуждены увеличивать расходы на покупку всего необходимого для учебы в ущерб другим тратам.

Поэтому Чернышов предлагает запустить программу "Первосентябрьский капитал", в рамках которой родителям будут выделять дополнительные деньги для покрытия расходов на школу.

Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется.

Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей. Жителям Москвы сбор ребенка обходится в 8,7 тысячи. Меньше всего затраты у родителей в Перми — в среднем 6,5 тысячи.