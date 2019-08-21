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РИА Новости

В Госдуме предложили ввести "первосентябрьский капитал"

07:32 21.08.2019 (обновлено: 07:46 21.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУченики школы № 6 города Ялты во время торжественных мероприятий перед началом линейки, посвященных Дню знаний
Ученики школы № 6 города Ялты во время торжественных мероприятий перед началом линейки, посвященных Дню знаний
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести “первосентябрьский капитал”, чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Соответствующее обращение депутат направил вице-премьеру Татьяне Голиковой. Он уверен, что позволить себе сборы ребенка в школу может не каждая семья, особенно в регионах. По его словам, родители вынуждены увеличивать расходы на покупку всего необходимого для учебы в ущерб другим тратам.
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Поэтому Чернышов предлагает запустить программу "Первосентябрьский капитал", в рамках которой родителям будут выделять дополнительные деньги для покрытия расходов на школу.
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется.
Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей. Жителям Москвы сбор ребенка обходится в 8,7 тысячи. Меньше всего затраты у родителей в Перми — в среднем 6,5 тысячи.
По данным аналитиков сервиса "Авито", базовый набор российского школьника из пенала, рюкзака и школьной формы обойдется в среднем в 2619 рублей. Самый дорогой набор школьника оказался в Москве, где он стоит 3326 рублей. Самый дешевый — в Ижевске, Перми и Волгограде. В этих городах сумма будет от двух тысяч до 2,2 тысячи рублей.
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Борис Чернышов (депутат)Татьяна ГоликоваГосдума РФРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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