Ущерб от атак хакерской группы Silence приблизился к 300 миллионам рублей

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Ущерб от атак русскоязычной хакерской группы Silence приблизился к 300 миллионам рублей, такие данные приводятся в техническом отчете "Silence 2.0: going global" международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.

В период с мая 2018 года по 1 августа 2019 года системой мониторинга, анализа и прогнозирования киберугроз Group-IB Threat Intelligence было зафиксировано не менее 16 новых кампаний Silence, нацеленных на банки разных стран. В целом, по данным Group-IB, в 2019 году география атак Silence стала самой обширной за все время существования группы. Хакерами были заражены рабочие станции более чем в 30 государствах мира в Азии, Европе и СНГ.

"В июле жертвами Silence стали банки в Чили, Болгарии и Гане, в июне хакеры провели серию атак на российские банки, в мае – две успешных атаки: в Киргизии и бангладешском банке Duch-Bangla, в феврале – омский "ИТ Банк", в январе – взлом банка в Индии. Подтвержденный ущерб, нанесенный Silence, с момента релиза прошлого отчета вырос в 5 раз и составил не менее 272 миллионов рублей или 4,2 миллиона долларов", - говорится в документе.

Один из вирусов позволяет злоумышленникам получить административный контроль над зараженным устройством для мониторинга активности пользователей, профилирования системы и кражи учетных данных. Другая модифимкация предназначена для отправки команд напрямую диспенсеру банкомата, в результате выполнения которых вся наличность будет выдана. Уже через два дня после загрузки программ в СМИ появилась информация о хищении из банкоматов "ИТ Банка".